Đồng euro chịu sức ép từ bất ổn chính trị tại Pháp và giá năng lượng cao

Đồng tiền chung châu Âu sụt 0,5% so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày 19-10. Ảnh: ECB

Đồng euro lao dốc trong phiên giao dịch ngày 19-10 khi làn sóng biểu tình trên diện rộng tại Pháp làm gia tăng lo ngại về tình hình tài chính công của nước này, trong khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang. Cụ thể, euro giảm 0,5% so với đồng USD, giao dịch ở mức 1 euro đổi được 1,1232 USD.

Chiến lược gia Rodrigo Catril tại Ngân hàng Quốc gia Australia nhận định các cuộc biểu tình ở Pháp có thể khiến chính quyền gặp khó khăn trong việc triển khai các biện pháp tài chính “thắt lưng buộc bụng”.

Ngày 19-10, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã từ chối đề nghị từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, sau làn sóng biểu tình bạo lực lan rộng vào cuối tuần trước.

Theo các nhà phân tích, bất ổn chính trị tại Pháp có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng euro, đặc biệt nếu tác động lan sang các thị trường khác trong khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Trong khi đó, chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp và Đức trong phiên giao dịch ngày 19-10 tiếp tục tăng thêm 2 điểm, lên mức 141 điểm. Điều này cho thấy giới đầu tư vẫn quan ngại về rủi ro tài khóa của Pháp.

Bên cạnh yếu tố chính trị, giá năng lượng cao cũng gây bất lợi cho đồng euro do châu Âu phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu Brent đã rời khỏi mức đỉnh 5 tháng nhưng vẫn trên 100 USD/thùng, trong khi giá khí đốt tự nhiên tăng lên mức cao nhất trong 4 năm, đạt 89,13 euro/MWh.

Giới đầu tư lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vẫn tiếp diễn bất chấp những lời kêu gọi từ Washington, qua đó có thể làm gia tăng lo ngại về nguy cơ giá dầu tăng cao.

Theo bà Thu Lan Nguyen, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối và hàng hóa tại Commerzbank, yếu tố quan trọng tác động đến tỷ giá euro/USD trong thời gian tới không chỉ là giá dầu mà còn là cách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phản ứng trước cú sốc năng lượng. Bà cho rằng đồng USD khó tận dụng đầy đủ lợi thế từ giá dầu tăng nếu thị trường chưa kỳ vọng Fed có phản ứng mạnh hơn trước áp lực lạm phát.

Tuy nhiên, các chuyên gia của ngân hàng của Barclays cảnh báo triển vọng trung hạn của đồng euro vẫn tiêu cực khi bất ổn chính trị tại Pháp chưa được giải quyết, trong khi giá năng lượng cao tiếp tục tạo sức ép lên nền kinh tế khu vực.