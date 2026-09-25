Đóng đường sửa 'ổ voi', cửa ngõ cao tốc TPHCM - Long Thành kẹt cứng gần 10km

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Ghi nhận tại đường Võ Chí Công (Vành đai 2), dòng phương tiện kẹt cứng gần 5km theo hướng từ vòng xoay Phú Hữu về cầu Phú Hữu. Cùng lúc, trên cao tốc HLD (hướng Đồng Nai về TPHCM), dòng xe cũng dồn ứ hơn 5km.

Vành đai 2 TPHCM (đường Võ Chí Công) kẹt xe kéo dài sáng 25/9. Ảnh: TK

Khu vực vòng xoay Liên Phường giao thông rối loạn, người dân chật vật di chuyển. Ảnh: TK

Đại diện Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mặt đường khu vực nhánh B1 (nút giao Vành đai 2, hướng từ Long Thành về cầu Phú Mỹ) bị xuống cấp nghiêm trọng.

Tại hiện trường, chuỗi sụp lún kéo dài hơn 100m, chằng chịt "ổ voi" có nơi sâu đến 50cm, rộng gần 10m² đọng nước, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông. Vì vậy, đơn vị phải rào chắn tạm đóng nhánh B1 để cào xới và tái lập mặt đường từ hôm qua (24/9) đến hết ngày 28/9.

Hiện trường đoạn đường nhánh cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xuống Vành đai 2 sụp lún nghiêm trọng. Ảnh: TK

Việc lập rào chắn phân luồng từ 6h sáng 25/9 trùng đúng vào giờ cao điểm người dân đi làm và xe tải, xe container ra vào cảng Cát Lái. Việc tạm đóng đường kết hợp với sự cố va chạm giao thông xảy ra cùng thời điểm trên cao tốc đã khiến lượng xe dồn về nút giao vượt quá khả năng tiếp nhận.

Nhích từng chút một trên đường, tài xế Trần Quang Trung ngậm ngùi: “Tôi chở hàng về Khu công nghệ cao, bò gần một giờ mới qua khỏi đoạn xảy ra tai nạn. Mở bản đồ lên thấy đường Võ Chí Công đỏ thẫm một vệt dài, biết chắc là chôn chân rồi”.

Chung cảnh ngộ, anh Nguyễn Văn Hải (tài xế xe tải tuyến Đồng Nai - TPHCM) cho biết giao thông dồn ứ gây ảnh hưởng đến công việc. "Mong sao đơn vị thi công sớm hoàn thành để việc đi lại của anh em và người dân bớt vất vả", anh Hải chia sẻ.

CSGT lập chốt, điều tiết lượng xe từ cao tốc xuống Vành đai 2 để về vòng xoay Liên Phường. Ảnh: TK

Ngay khi xảy ra ùn tắc, lực lượng CSGT cùng lực lượng an ninh cơ sở đã huy động 100% quân số túc trực tại các điểm nóng như vòng xoay Liên Phường và khu vực dốc cao tốc.

Nhiều rào chắn tạm thời được thiết lập để điều tiết, hướng dẫn tài xế di chuyển theo lộ trình dự phòng.

Dòng phương tiện nhích từng mét trên đường Vành đai 2, đoạn qua khu vực nhánh dốc cao tốc đang sửa chữa. Ảnh: TK

Mặt đường nhánh B1 (dốc cao tốc xuống Vành đai 2) được cào xới để tái lập trong thời gian tạm dừng lưu thông. Ảnh: TK

Theo phương án phân luồng của VEC E, trong thời gian thi công nhánh B1, các phương tiện đi từ Long Thành về TPHCM hướng đi cầu Phú Mỹ sẽ không rẽ trực tiếp như trước. Thay vào đó, tài xế chuyển hướng sang nhánh B2 (hướng đi Bình Thái / vòng xoay Liên Phường), sau đó rẽ dốc xuống đường Vành đai 2 để tiếp tục hành trình.

Đơn vị quản lý tuyến cao tốc khuyến cáo các bác tài chủ động cập nhật tình hình giao thông, chú ý quan sát hệ thống biển báo và tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của lực lượng chức năng cho đến khi công tác sửa chữa hoàn thành (dự kiến vào ngày 28/9).