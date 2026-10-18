Đóng đường, cấm xe qua lại cây cầu hơn 60 năm tuổi ở Quảng Ngãi

Chiều 18/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức rào chắn hai đầu cầu, người và phương tiện bị cấm xe qua lại. Phương tiện qua sông được phân luồng và di chuyển theo hai hướng cầu Thạch Bích và Trà Khúc 2 gần đó.

Các lực lượng phối hợp đóng cầu (Ảnh: Lê Danh).

Ghi nhận cho thấy, do thông tin đóng cầu và phương án phân luồng giao thông được chủ đầu tư thông báo rộng rãi từ trước, nên không xảy ra ùn ứ phương tiện ở hai đầu cầu, người dân chủ động thay đổi lộ trình di chuyển. Theo kế hoạch, quá trình thi công cầu mới, nhà thầu sẽ tháo dỡ trước hai nhịp cầu Trà Khúc, đến năm 2028 sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cho biết, việc đóng cầu Trà Khúc sẽ tạo mặt bằng thi công rộng rãi, bảo đảm an toàn và đẩy nhanh tiến độ cầu Trà Khúc 1.

Phương tiện bị cấm qua cầu (Ảnh: Lê Danh).

Trà Khúc là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc đoạn qua trung tâm đô thị Quảng Ngãi, kết nối phường Trương Quang Trọng ở bờ Bắc với phường Nghĩa Lộ ở bờ Nam.

Công trình được xây dựng vào năm 1964, dài 640m, gồm 19 nhịp, mỗi nhịp 24m. Cầu được thiết kế với hệ thống cọc thép chống gỉ, lấy cọc làm trụ, chịu lực toàn bộ cầu.

Cầu Trà Khúc đã qua nhiều lần gia cố, sửa chữa. Đến năm 2015, sau khi kiểm định cầu yếu, Quảng Ngãi cấm các loại ô tô tải đi qua cầu, hiện chỉ xe ô tô con, xe máy, người đi bộ lưu thông.

Nhà thầu đang tập trung thi công cầu Trà Khúc 1 (Ảnh: Lê Danh).

Năm 2023, Quảng Ngãi quyết định đầu tư xây dựng lại cầu Trà Khúc nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông từ cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm đô thị Quảng Ngãi.

Công trình cầu Trà Khúc 1 với tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng đã chính thức được tỉnh Quảng Ngãi khởi công xây dựng vào ngày 8/10. Với phần cầu và đường hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 830m. Trong đó, phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m, kết cấu gồm 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo, dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Trên cầu bố trí sàn ngắm cảnh tại trụ tháp, hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí mỹ thuật theo phương án thiết kế. Dự kiến, công trình sẽ được triển khai trong 18 tháng.