Đồng dứa trên đại lộ gần 2.000 tỷ: Cho người dân thu hoạch xong

Liên quan đến việc người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư, tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã nắm được sự việc và thống nhất phương án trước mắt cho phép người dân thu hoạch hết vụ dứa hiện tại.

“Trước mắt, chúng tôi đồng ý để người dân thu hoạch hết vụ dứa, bên cạnh đó tuyệt đối không để phát sinh việc trồng mới. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, nếu có giải pháp an toàn thì vẫn có thể tiếp tục xem xét”, ông Sơn nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, việc xử lý cần bảo đảm hài hòa giữa quy định pháp luật và quyền lợi của người dân, đồng thời đặt yêu cầu an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình lên hàng đầu.

Đặc biệt, người dân không được tự ý đào bới, tác động đến chân ta-luy hoặc các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu tuyến đường. Lãnh đạo tỉnh cũng gợi mở phương án nghiên cứu trồng hoa, cây cảnh tại dải phân cách nhằm tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn.

Những luống dứa trên dải phân cách thuộc đại lộ Hoa Lư

Thời gian gần đây, hình ảnh hàng nghìn cây dứa được trồng thành luống ngay ngắn trên dải phân cách rộng 15-20m của đại lộ thu hút sự chú ý.

Đáng chú ý, những luống dứa không nằm trong thiết kế cảnh quan được phê duyệt. Theo phương án ban đầu, hai bên tuyến đường được trồng cây xà cừ, còn dải phân cách giữa bố trí cây cảnh và thảm cỏ.

Được biết, đại lộ Hoa Lư, trước đây là dự án đường Đông - Tây, được phê duyệt năm 2021 với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, mức đầu tư tăng lên khoảng 1.900 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Tuyến dài gần 23km, nối nút giao Đồng Giao tại phường Tam Điệp với quốc lộ 12B tại xã Nho Quan, cơ bản hoàn thành và thông xe đầu năm 2026.

Giai đoạn một, phần lớn tuyến được xây dựng với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Riêng đoạn dài hơn 1,6km kết nối nút giao cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 có mặt đường rộng 70m, quy mô 8 làn xe.

Với bốn vòng xuyến lớn cùng hai cầu vượt song song qua cao tốc Bắc - Nam, đây hiện là đại lộ có quy mô lớn nhất tỉnh Ninh Bình.