Theo tập đoàn hàng hóa Marex, lo ngại về chính sách thuế quan của Washington đã thúc đẩy các nhà giao dịch vận chuyển lượng đồng kỷ lục vào Mỹ trong năm nay. Hoạt động này khiến khoảng 94% lượng đồng lưu kho trong hệ thống kho hàng toàn cầu của Sở Giao dịch Kim loại London (LME) và sàn Comex hiện tập trung tại Mỹ, tăng mạnh so với mức 20% cách đây hai năm.

Trước đó, giới kinh doanh tranh thủ đưa đồng vào Mỹ vì dự đoán chính quyền ông Trump sẽ áp thuế đối với mặt hàng này. Nếu thuế quan được triển khai, đồng nhập khẩu sau đó có thể trở nên đắt đỏ hơn, giúp những lô hàng đã có sẵn tại Mỹ tăng giá trị.

Một lô tinh quặng đồng được dỡ xuống từ tàu tại Sơn Đông. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, triển vọng áp thuế hiện không còn chắc chắn. Những thay đổi trong kỳ vọng chính sách, cùng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, khiến các nhà giao dịch bắt đầu nghi ngờ khả năng Washington sẽ thực hiện biện pháp này. Hoạt động nhập khẩu đồng vào Mỹ vì thế chậm lại đáng kể.

Theo dữ liệu từ Kpler, lượng đồng dự kiến nhập khẩu vào Mỹ trong tháng này chưa bằng một nửa mức kỷ lục ghi nhận hồi tháng 10. Khi động lực tích trữ suy yếu, lợi thế giá của thị trường Mỹ cũng dần biến mất.

Giá đồng trên Sở Giao dịch Kim loại London đã giảm từ hơn 14.670 USD/tấn vào cuối tháng trước xuống dưới 12.600 USD/tấn trong tuần này. Ngoài những nghi ngại về thuế quan, thị trường còn chịu sức ép từ lo ngại tốc độ xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể chậm lại. Đây vốn là lĩnh vực được kỳ vọng tạo ra nhu cầu đồng lớn nhờ nhu cầu về hệ thống điện, dây dẫn và thiết bị làm mát.

Trong khi Mỹ không còn hấp dẫn như trước, Trung Quốc lại nổi lên như một điểm đến tiềm năng. Tại đây, lượng đồng tồn kho đang ở mức thấp, trong khi nhu cầu nhập khẩu đẩy giá kim loại lên cao hơn đáng kể so với thị trường Mỹ.

Albert Mackenzie, chuyên gia phân tích tại công ty nghiên cứu Benchmark, cho biết một số nhà giao dịch đã bắt đầu chuyển đồng từ Mỹ sang Trung Quốc, trong khi những đơn vị khác cũng đang chuẩn bị thực hiện hoạt động tương tự.

Trung Quốc trở thành điểm đến mới của dòng đồng

Các thương nhân cho biết lượng đồng lưu kho tại Long Beach, bang California, đang được vận chuyển sang Trung Quốc. Đây là một trong những địa điểm tập kết đồng tại Mỹ gần châu Á nhất, giúp rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển.

Hoạt động xuất hàng cũng được mở rộng sang các kho dự trữ tại New Orleans và Baltimore. Theo một nhà giao dịch, việc mua đồng tại Mỹ rồi chuyển sang Trung Quốc đang mang lại lợi nhuận nhờ khoảng cách giá giữa hai thị trường. Danh sách tàu chở hàng mà Financial Times (FT) tiếp cận cho thấy khoảng sáu tàu đã rời các cảng Long Beach và Los Angeles để vận chuyển đồng sang châu Á.

Hiện giá đồng tại Trung Quốc cao hơn đáng kể so với Mỹ, với mức chênh lệch đủ lớn để bù đắp gấp đôi chi phí vận chuyển. Một thương nhân nhận định hàng trăm nghìn tấn đồng có thể cập cảng Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán tháng 2 năm tới. Các nhà giao dịch tại Trung Quốc và Singapore được cho là đang đi đầu trong hoạt động vận chuyển này.

Sự dịch chuyển dòng hàng phản ánh tình trạng trái ngược giữa hai thị trường. Trong khi Trung Quốc thiếu hụt nguồn cung, lượng đồng tồn kho tại Mỹ lại tăng mạnh sau nhiều tháng nhập khẩu ồ ạt. Một thương nhân cho biết lượng đồng dự trữ tại Trung Quốc hiện chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong vài giờ, thay vì vài tuần. Ngược lại, Mỹ đang nắm giữ gần 2 triệu tấn đồng do giới kinh doanh tích trữ trước nguy cơ thuế quan.

Ông Alastair Munro, chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Marex, cho biết lợi thế về giá từng thu hút đồng đổ vào Mỹ đã không còn. Chênh lệch giá giữa hợp đồng đồng trên sàn CME và LME đã đảo chiều. Phần giá cao hơn tại CME gần như biến mất khi các hợp đồng tiến gần thời điểm giao hàng, trong khi giá trên LME hiện lại cao hơn.

Tại Trung Quốc, giá đồng nhập khẩu qua cảng Yangshan đã có mức chênh lệch khoảng 500 USD/tấn so với giá tham chiếu quốc tế, cao kỷ lục. Đây là chỉ báo cho thấy nhu cầu nhập khẩu đồng của thị trường Trung Quốc đang rất lớn.

Ông Mackenzie nhận định tình trạng thiếu hụt nguồn cung cùng mức chênh lệch giá cao đang tạo cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các nhà giao dịch. Ngày càng nhiều người cho rằng khả năng Mỹ áp thuế nhập khẩu đồng đã giảm xuống, khiến lượng kim loại từng được đưa vào nước này có thể tiếp tục chuyển sang Trung Quốc.

Kỳ vọng thuế quan thay đổi, thị trường đồng chịu sức ép

Sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách thương mại đang tác động trực tiếp đến tâm lý trên thị trường đồng. Tỷ phú Stan Druckenmiller, một nhà đầu tư vĩ mô nổi tiếng, đã chuyển sang quan điểm bi quan đối với kim loại này.

Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ cũng chịu áp lực bán tháo do lo ngại các chính sách của Đảng Dân chủ có thể làm chậm tiến độ xây dựng các trung tâm dữ liệu mới. Điều này làm dấy lên nghi ngại về triển vọng nhu cầu đồng trong tương lai, bởi các trung tâm dữ liệu cần lượng lớn kim loại này cho hệ thống điện và hạ tầng kỹ thuật.

Trong báo cáo gửi nhà đầu tư, Goldman Sachs cho biết thị trường đã bắt đầu tính đến khả năng Mỹ không áp thuế đối với đồng.

Sự đảo chiều của dòng hàng cũng làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của chiến lược tích trữ đồng tại Mỹ trong thời gian qua. Một thương nhân cho rằng Mỹ đã thu hút lượng đồng trị giá khoảng 25 tỷ USD nhờ kỳ vọng về thuế quan. Nếu Washington không triển khai biện pháp này, lượng kim loại tích trữ có thể lại được chuyển sang Trung Quốc, nơi đang có nhu cầu cao hơn và nguồn cung hạn chế.

Sau nhiều tháng dồn đồng về Mỹ, giới giao dịch giờ đây đang tính toán lại hướng đi của dòng hàng. Khi chênh lệch giá thay đổi và nguy cơ thuế quan giảm bớt, Trung Quốc đang trở thành điểm đến hấp dẫn hơn, qua đó có thể làm thay đổi đáng kể sự phân bổ nguồn cung đồng trên thị trường toàn cầu.