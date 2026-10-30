Đồng dồn về Mỹ, Trung Quốc đối mặt sức ép nguồn cung

Theo dữ liệu của Fastmarkets, khoản phí mà các nhà nhập khẩu Trung Quốc phải trả thêm khi mua đồng từ nước ngoài đã vượt 200 USD/tấn vào thứ Tư (ngày 28/10), mức cao nhất kể từ năm 2017.

Khoản phí này được gọi là Yangshan premium, là phần chênh lệch giữa giá đồng nhập khẩu vào Trung Quốc và giá đồng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME). Do Trung Quốc là nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, mức phí này được xem là một chỉ báo quan trọng về nhu cầu nhập khẩu và tình hình nguồn cung.

Khi phí Yangshan tăng cao, điều đó cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc có thể đang phải cạnh tranh gay gắt hơn để mua đồng, trong bối cảnh nguồn hàng sẵn có bị thu hẹp.

Ảnh minh họa: Theo SCMP.

Đà tăng trong những tháng gần đây diễn ra khi nguồn cung đồng toàn cầu chịu sức ép từ nhiều phía. Tại Mỹ, triển vọng áp thuế nhập khẩu đã thúc đẩy các thương nhân vận chuyển lượng lớn đồng sang nước này nhằm đón đầu khả năng Tổng thống Donald Trump mở rộng phạm vi thuế quan đối với kim loại này.

Hệ quả là lượng đồng dự trữ toàn cầu tuy chưa xuống mức thấp nhưng ngày càng tập trung tại Mỹ, khiến nguồn cung sẵn có ở những thị trường khác bị thu hẹp. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục cần nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Theo các thương nhân, nhu cầu đồng tại Trung Quốc vẫn ổn định bất chấp giá trên LME đang tiến gần mức cao kỷ lục. Nguồn cung từ châu Phi có thể tăng trong thời gian tới, nhưng việc vận chuyển đến Trung Quốc thường mất từ một đến hai tháng. Khoảng thời gian chờ đợi này có thể khiến áp lực nguồn cung trong ngắn hạn tiếp tục duy trì.

Bên cạnh đó, lượng tồn kho đồng tại Trung Quốc hiện thấp hơn mức trung bình thường thấy vào thời điểm này trong năm. Các nhà máy luyện đồng cũng đang đối mặt với chi phí gia tăng, buộc một số cơ sở phải cắt giảm sản lượng và cảnh báo khả năng tiếp tục thu hẹp hoạt động. Sản lượng đồng tinh luyện của Trung Quốc trong quý III đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Những diễn biến này cho thấy thị trường đồng đang xuất hiện sự khác biệt giữa giá giao dịch trên sàn và tình hình cung cầu thực tế. Trong ghi chú công bố ngày 29/10, các chuyên gia phân tích tại BMO Capital Markets nhận định khoảng cách giữa diễn biến giá tương đối trầm lắng và tình trạng thắt chặt trên thị trường vật chất ngày càng rõ rệt, thể hiện qua mức phí cộng thêm đối với đồng cathode tại Yangshan tăng mạnh.

Diễn biến giá cũng phản ánh áp lực trên thị trường. Tính đến 16h35 theo giờ địa phương, giá đồng kỳ hạn ba tháng trên LME giảm 1,1%, xuống còn 14.318,50 USD/tấn. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá đồng giao ngay và giá kỳ hạn đã tăng lên 217 USD/tấn, mức cao nhất kể từ giữa tháng 8.

Việc giá kỳ hạn giảm trong khi phí nhập khẩu và chênh lệch giá giao ngay tăng cho thấy nguồn cung đồng giao ngay đang chịu sức ép. Nếu lượng hàng tập trung tại Mỹ chưa sớm quay trở lại các thị trường khác, Trung Quốc có thể tiếp tục phải cạnh tranh quyết liệt để đảm bảo nguồn cung, trong bối cảnh sản lượng nội địa suy giảm và nguồn hàng nhập khẩu cần thời gian để bổ sung.