Đồng đô la đã giảm từ mức đỉnh 18 tháng vào hôm nay (15/10) bất chấp dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến, do những nhận xét thận trọng từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và sự sụt giảm lợi suất trái phiếu kho bạc đã khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 10.

Đồng đô la giảm từ mức cao nhất trong 18 tháng.

So với đô la, đồng euro tăng 0,3% từ mức thấp nhất trong 18 tháng lên giao dịch ở mức 1,1187 đô la. Đồng bảng Anh mạnh lên 0,2% lên 1,3224 USD, phục hồi từ mức thấp nhất trong 13 tháng.

Chỉ số đô la, thước đo đồng tiền Mỹ so với một rổ các đồng tiền khác, đã giảm 0,1% xuống còn 102,06. Nó đã mất đi hầu hết các mức tăng đạt được sau khi chỉ số lạm phát cao hôm thứ Tư đẩy nó lên mức cao nhất trong 18 tháng.

Dữ liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi đã tăng 0,3% trong tháng 9 so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là tăng 0,2%. Tính theo năm, chỉ số CPI tăng 2,6%, cao hơn dự báo 2,5%, trong khi lãi suất chung tăng 3,7%, cũng cao hơn ước tính 3,6%.

Giá thị trường dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10 đã tăng mạnh lên 50% dựa trên dữ liệu này, giúp đồng đô la của Mỹ tăng giá trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ các quan chức Fed, bao gồm Phó Chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly, cho rằng ngân hàng trung ương có thể chờ đợi bức tranh rõ ràng hơn khi cuộc họp ngày 27-28/10 đến gần, điều này đã khiến thị trường giảm bớt các dự đoán đó.

"Mặc dù chỉ số CPI tổng thể mạnh hơn một chút so với dự kiến, tôi nghĩ thị trường có vẻ như cho rằng có lẽ nó chưa đủ mạnh để buộc Fed phải hành động vào tháng 10", người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Á tại ANZ, Khoon Goh, cho biết. "Cuộc họp tháng 10 cũng chỉ diễn ra vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và đó có thể là lý do tại sao thị trường không muốn phản ứng mạnh mẽ hơn khi định giá cho tháng 10", ông Goh nói thêm.

Sự tăng giá của trái phiếu kho bạc Mỹ đã đẩy lợi suất xuống, đồng thời kéo đồng USD xuống thấp hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần là 5,1267%, và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm ở mức 5,4795%.

"Đợt tăng giá của USD thiếu sức mạnh khi sự giảm giá của lợi suất trái phiếu kho bạc sau một đợt tăng ban đầu đã làm giảm bớt động lực tăng lãi suất", chiến lược gia ngoại hối tại OCBC, Sim Moh Siong, viết trong một bản ghi chú, thêm rằng sự trở lại của mối tương quan giá cổ phiếu-trái phiếu tiêu cực truyền thống đã giúp kiềm chế đợt tăng giá của đồng USD.

Trọng tâm hiện sẽ chuyển sang dữ liệu giá sản xuất và doanh số bán lẻ của Mỹ vào cuối ngày, trong đó dữ liệu giá sản xuất cũng dự kiến sẽ cho thấy sự gia tăng chi phí kinh doanh trong tháng trước. Đồng đô la Úc giao dịch ở mức 0,6952 đô la, giảm 0,3%, sau khi số liệu việc làm trong nước bất ngờ giảm trong tháng 9. Đồng đô la New Zealand tăng 0,2% lên mức 0,5604 đô la.

Đồng yên Nhật tăng khoảng 0,3% lên 157,82.

Ở những nơi khác, đồng nhân dân tệ ngoài khơi mạnh lên một chút ở mức 6,6916 nhân dân tệ đổi 1 đô la sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại cửa nhà máy của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng trước do chi phí hàng hóa tăng.