Đóng điện Trạm biến áp 110kV Trường Hải, tăng năng lực cấp điện khu vực Chu Lai

Dự án Trạm biến áp (TBA) 110kV Trường Hải và đấu nối tại xã Núi Thành.

Công trình được quy hoạch với quy mô 2 máy biến áp, công suất 63 MVA mỗi máy. Trong giai đoạn này, dự án lắp đặt 1 máy biến áp 63 MVA cùng hệ thống thiết bị đồng bộ, xây dựng khoảng 0,03 km đường dây 110kV đấu nối và 5 xuất tuyến 22kV. Việc đưa công trình vào vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại Khu công nghiệp (KCN) Bắc Chu Lai, KCN Cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải và các khu vực lân cận; đồng thời hỗ trợ san tải cho TBA 110kV Kỳ Hà đang mang tải cao, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong thời gian tới. Việc đóng điện TBA 110kV Trường Hải đúng tiến độ, đưa công trình vào vận hành an toàn có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện hạ tầng lưới điện khu vực Chu Lai, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP Đà Nẵng trong năm 2026 và những năm tiếp theo.