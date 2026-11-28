Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Gia Lai tại TBA 110kV Cát Nhơn sau khi công trình được đóng điện thành công.

Công trình được xây dựng tại xã Xuân An, tỉnh Gia Lai, với quy mô lắp đặt một máy biến áp công suất 40MVA, cấp điện áp 115/23kV và dự phòng vị trí lắp đặt máy biến áp thứ hai khi nhu cầu phụ tải tăng cao. Bên cạnh đó, dự án đầu tư đồng bộ hệ thống phân phối điện 110kV, 22kV và xây dựng mới hai mạch đường dây 110kV, tổng chiều dài 12,25km, kết nối TBA 110kV Cát Nhơn với các tuyến đường dây 110kV Đống Đa - Cát Nhơn và Cát Nhơn - Nhà máy điện gió Phương Mai 3. Đáng chú ý, công trình được trang bị hệ thống điều khiển, giám sát, đo đếm từ xa, SCADA, giám sát an ninh và phòng cháy, chữa cháy tự động