Công trình do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai, tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng.

Trạm biến áp có cấp điện áp 110/22kV, công suất thiết kế 2x40MVA. Trong giai đoạn đầu, công trình lắp đặt một máy biến áp công suất 40MVA, đồng thời chuẩn bị sẵn điều kiện để lắp đặt máy biến áp thứ hai khi nhu cầu phụ tải tăng cao. Phần đường dây đấu nối 110kV được xây dựng theo quy mô 2 mạch, chiều dài hơn 4,1km, đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 110kV Long Thành - Vedan hiện hữu.

Trong giai đoạn đầu, công trình lắp đặt một máy biến áp công suất 40MVA, đồng thời chuẩn bị sẵn điều kiện để lắp đặt máy biến áp thứ hai khi nhu cầu phụ tải tăng cao. Ảnh: Xuân Lượng

Điểm đáng chú ý của dự án là vị trí và vai trò trong quá trình chuẩn bị hạ tầng phục vụ Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp. Đây là khu công nghiệp có quy mô 1.000ha (giai đoạn 1), ở khu vực phụ cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành, được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, ưu tiên các ngành điện tử, tự động hóa, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ hàng không và logistics.

Việc hoàn thành đóng điện Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn có ý nghĩa như bước chuẩn bị nguồn điện ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và từng bước đáp ứng nhu cầu phụ tải khi hoạt động sản xuất hình thành.

Trạm biến áp 100kV Bàu Cạn là bước chuẩn bị hạ tầng năng lượng phục vụ Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) rộng 1.000ha . Ảnh: Xuân Lượng

Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối là công trình thứ 10 được Công ty Điện lực Đồng Nai hoàn thành đóng điện trong năm 2026. Qua đó, đơn vị hoàn thành kế hoạch năm về đầu tư, đưa vào vận hành các công trình lưới điện 110kV. Tổng mức đầu tư của 10 công trình hoàn thành đóng điện trong năm là 593 tỷ đồng. Các dự án sẽ được triển khai gắn với nhu cầu phụ tải, định hướng phát triển công nghiệp, đô thị và hạ tầng giao thông, đặc biệt tại khu vực xung quanh Sân bay Long Thành.

Việc chủ động đầu tư hạ tầng điện, nhất là tại các khu vực đang hình thành những khu công nghiệp quy mô lớn, góp phần nâng cao khả năng thu hút đầu tư, bảo đảm nguồn điện cho sản xuất và tạo nền tảng năng lượng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai trong những năm tới.