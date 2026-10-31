Đóng điện thành công máy biến áp AT1 900MVA Trạm biến áp 500kV Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Toàn cảnh Trạm biến áp 500kV Di Linh. (Ảnh: PTC3 cung cấp)

Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Di Linh do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, PTC3 quản lý dự án. Dự án được triển khai trong khuôn viên của Trạm biến áp 500kV Di Linh hiện hữu (tỉnh Lâm Đồng).

Công trình thay thế máy biến áp AT1, AT2 500kV-450MVA bằng hai máy biến áp 500kV-900MVA, nâng tổng công suất máy biến áp của trạm lên 1.800MVA. Đồng thời, dự án thay thế các thiết bị và thanh cái 220kV chưa đáp ứng yêu cầu; chuyển nguồn tự dùng từ cấp điện áp 22kV sang 35kV; cải tạo, bổ sung hệ thống điều khiển, bảo vệ, nâng cấp SCADA và hệ thống phòng cháy, chữa cháy phù hợp với quy mô công suất mới.

Máy biến áp AT1 được lắp đặt hoàn chỉnh trước giờ đóng điện. (Ảnh: THÁI BÌNH)

Theo ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc PTC3, trước khi triển khai dự án, máy biến áp AT1, AT2 của trạm thường xuyên mang tải ở mức 90% đến 100% công suất, làm gia tăng nguy cơ sự cố và hạn chế khả năng huy động các nguồn điện trong khu vực. Vì vậy, nâng công suất trạm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm bảo đảm an ninh cung cấp điện và giải tỏa công suất các nguồn năng lượng. Việc đưa máy biến áp AT1 500kV-900MVA vào vận hành đã nâng tổng công suất trạm từ 900MVA lên 1.350MVA, bước đầu tăng khả năng giải tỏa nguồn công suất các nhà máy điện cho khu vực Lâm Đồng và Nam Trung Bộ.

Ông Đinh Văn Cường cho biết, trong tháng 11/2026, PTC3 tiếp tục phối hợp các đơn vị thi công thay thế máy biến áp AT2 500kV-450MVA bằng máy biến áp 900MVA, phấn đấu hoàn thành dự án, nâng tổng công suất trạm lên 1.800MVA. Khi hoàn thành, dự án sẽ tăng khả năng giải tỏa các nguồn công suất các nhà máy điện trong khu vực, đáp ứng nhu cầu phụ tải miền nam và hỗ trợ truyền tải điện ra phía bắc theo các kịch bản vận hành hệ thống.

Để đưa máy biến áp AT1 vào vận hành đúng kế hoạch, PTC3 đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Sửa chữa Thí nghiệm điện 3, Truyền tải điện Lâm Đồng cùng các Phòng chức năng phối hợp chặt chẽ các nhà thầu liên quan, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, khẩn trương triển khai thi công, lắp đặt, thí nghiệm và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật phục vụ nghiệm thu, đóng điện. Quá trình thi công gặp khó khăn do điều kiện thời tiết bất thường, trong khi thời gian cắt điện để thay thế máy biến áp đòi hỏi tiến độ khẩn trương. Trong đợt cao điểm cắt điện, các lực lượng tham gia dự án đã tổ chức thi công cả vào ban đêm để bảo đảm tiến độ, đồng thời tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn lao động và yêu cầu chất lượng công trình.

Họp Hội đồng nghiệm thu đóng điện. (Ảnh: THÁI BÌNH)

Trước thời điểm đóng điện, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức kiểm tra toàn diện thủ tục pháp lý, điều kiện nghiệm thu, đóng điện với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư, PTC3 và các đơn vị liên quan.

Đặc biệt, việc đóng điện thành công máy biến áp AT1 500kV-900MVA là kết quả cụ thể trong quá trình triển khai hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án truyền tải điện trọng điểm năm 2026” do EVNNPT phát động. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị luôn quán triệt phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm cụ thể với từng nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện thành công máy biến áp AT1. (Ảnh: THÁI BÌNH)

Việc đóng điện thành công máy biến áp AT1 không chỉ là dấu mốc quan trọng của Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Di Linh mà còn khẳng định quyết tâm của EVNNPT, PTC3 và các đơn vị tham gia trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình truyền tải điện trọng điểm. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, tăng cường bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của đất nước trong giai đoạn mới.