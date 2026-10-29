Đóng điện thành công hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS tại 8 trạm biến áp 110 kV

Cán bộ kỹ thuật điều khiển thiết bị chuẩn bị cho việc đóng điện tại các trạm biến áp.

Trong bối cảnh các nguồn điện phân tán và năng lượng tái tạo ngày càng phát triển, hệ thống điện đặt ra yêu cầu cao hơn về cân bằng cung - cầu, điều chỉnh công suất và khả năng vận hành linh hoạt. Vì vậy, công nghệ lưu trữ năng lượng được xem là một trong những giải pháp công nghệ quan trọng đáp ứng yêu cầu này.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS được triển khai tại các trạm biến áp 110kV có cấu hình công suất và dung lượng lưu trữ 5 MW/10 MWh và 10 MW/20 MWh, cùng hệ thống chuyển đổi công suất PCS, quản lý năng lượng EMS, quản lý pin BMS, bảo vệ và SCADA được tích hợp đồng bộ.

Khác với các thiết bị truyền tải, phân phối điện truyền thống, BESS có khả năng lưu trữ điện năng và cung cấp trở lại hệ thống khi cần thiết. Hệ thống có thể hấp thụ công suất tại thời điểm phù hợp và đưa công suất trở lại lưới theo nhu cầu vận hành, qua đó hỗ trợ nâng cao khả năng điều hành hệ thống điện.

Việc đưa hệ thống BESS vào vận hành tại các đơn vị: Lập Thạch, Bá Thiện, Bắc Việt Trì, Phù Ninh, Đồng Xuân, Ninh Dân, Cẩm Khê và Thụy Vân không chỉ bổ sung một loại hình thiết bị công nghệ mới cho lưới điện mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và các giải pháp lưu trữ năng lượng trong công tác quản lý vận hành.

Kết quả này còn mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác quản lý vận hành lưới điện, hướng tới khai thác hiệu quả các giải pháp lưu trữ năng lượng, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng linh hoạt và tin cậy.

Cán bộ, nhân viên các đơn vị kiểm tra hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS.

Là đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống, nhiệm vụ đặt ra đối với Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ là tổ chức quản lý vận hành theo đúng phân công, tuân thủ quy trình kỹ thuật và các yêu cầu an toàn đối với thiết bị mới.

Khác với những thiết bị điện truyền thống, hệ thống BESS có sự kết hợp giữa công nghệ pin, điện tử công suất, điều khiển tự động và giám sát dữ liệu, đòi hỏi lực lượng vận hành phải tiếp cận thiết bị theo hướng tổng thể, nắm chắc cả trạng thái điện và trạng thái công nghệ.

Việc triển khai BESS tại 8 trạm cũng đặt ra yêu cầu từng bước nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ mới cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Quá trình này không chỉ phục vụ công tác quản lý các hệ thống vừa được đưa vào vận hành mà còn góp phần tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng xu hướng phát triển lưới điện theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa và tăng cường ứng dụng công nghệ số.

Thùy Linh - Quang Đạo