Đóng điện thành công đường dây 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn. Ảnh: Thắng Trung/BNEWS/TTXVN

Ngày 11/11, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (NSO) và các đơn vị liên quan đóng điện thành công đường dây 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn. Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Đường dây 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn được xây dựng mới với quy mô 2 mạch, đấu nối từ Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đến Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn, chiều dài 40,1 km, đi qua địa bàn 11 xã, phường của tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi đưa vào vận hành, công trình góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực phía Đông của tỉnh – nơi có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh. Đồng thời, đường dây giúp nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và các khu vực lân cận; góp phần bảo đảm tiêu chí N-1, nâng cao an toàn và độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Đường dây 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn được xây dựng mới với quy mô 2 mạch, đấu nối từ Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đến Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn. Ảnh: Thắng Trung/BNEWS/TTXVN

Kết quả đóng điện đường dây là thành quả từ sự nỗ lực, phối hợp của EVNNPT, CPMB, các nhà thầu, đơn vị liên quan; cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân tỉnh Thanh Hóa trong quá trình triển khai dự án. Việc đưa hạng mục đường dây vào vận hành không chỉ góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện cho khu vực mà còn tạo động lực để các đơn vị tiếp tục tăng tốc thi công Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tiến độ đã đề ra.

Việc đóng điện thành công đường dây 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, nhất là khi các đơn vị đang tập trung nguồn lực thi công những hạng mục còn lại của Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn.

Với tinh thần thi đua, trách nhiệm và quyết tâm cao, EVNNPT, CPMB cùng các đơn vị tham gia đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn, phấn đấu đưa toàn bộ dự án về đích đúng kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho tỉnh Thanh Hóa.