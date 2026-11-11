Đóng điện thành công đường dây 220 kV Thanh Hóa - Sầm Sơn

Các đơn vị thực hiện đóng điện Đường dây 220 kV Thanh Hóa - Sầm Sơn.

Đây là hạng mục thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối, khởi công tháng 12/2024.

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB quản lý, điều hành. Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý, vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Đường dây được xây dựng mới với quy mô 2 mạch, dài 40,1 km, đi qua 11 xã, phường của tỉnh là kết nối Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa với Trạm biến áp 220 kV Sầm Sơn.

Đường dây 220 kV Thanh Hóa - Sầm Sơn được xây dựng mới với quy mô 2 mạch, dài 40,1 km, đi qua 11 xã, phường của tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi đưa vào vận hành, công trình sẽ góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực phía Đông của tỉnh - nơi có tốc độ phát triển công nghiệp, dịch vụ nhanh; đồng thời, giúp nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và các khu vực lân cận; góp phần bảo đảm tiêu chí N-1, nâng cao an toàn và độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Kết quả đóng điện đường dây là thành quả từ sự nỗ lực, phối hợp của EVNNPT, CPMB, các nhà thầu, đơn vị liên quan. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân tỉnh Thanh Hóa trong quá trình triển khai dự án.

Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn đang được nhà thầu tập trung thi công, phấn đấu đóng điện giai đoạn 1 trong tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2027.

Việc đưa hạng mục đường dây vào vận hành cũng tạo động lực để các đơn vị tiếp tục tăng tốc thi công Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tiến độ đã đề ra.

Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn được thiết kế với quy mô công suất 2x250MVA, kết hợp hệ thống đường dây đấu nối với lưới điện truyền tải hiện hữu.

Đây là công trình hạ tầng điện quan trọng nhằm tăng cường khả năng truyền tải, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày gia tăng tại khu vực đô thị Thanh Hóa, Sầm Sơn và các địa bàn lân cận.

Chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tổ chức thi công trạm biến áp khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn, phấn đấu đưa toàn bộ dự án về đích đúng kế hoạch.

Với tinh thần thi đua, trách nhiệm và quyết tâm cao, EVNNPT, CPMB cùng các đơn vị tham gia đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tổ chức thi công trạm biến áp khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn, phấn đấu đưa toàn bộ dự án về đích đúng kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.