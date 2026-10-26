Đồng diễn múa Chầu quy mô lớn tại Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa: ITN.

Thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, với nhiều hoạt động đặc sắc.

Các hoạt động cấp tỉnh được tổ chức từ ngày 21 đến 24/11 tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri) và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh. Hoạt động cấp cơ sở diễn ra từ ngày 18 đến 24/11.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại sân khấu Trung tâm Không gian văn hóa đường Hùng Vương. Trong khuôn khổ sự kiện có Liên hoan đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc; chương trình biểu diễn giới thiệu di sản văn hóa Xứ Lạng nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam; Liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng.

Ảnh minh họa.

Một trong những hoạt động đặc biệt là màn đồng diễn múa Chầu quy mô lớn, dự kiến tổ chức sáng 24/11, với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân. Các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, tung còn cũng được tổ chức, góp phần giới thiệu những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Không gian trưng bày văn hóa Lạng Sơn giới thiệu các di sản vật thể, phi vật thể, làn điệu Then, Sli, Lượn, nghi lễ truyền thống, lễ hội, nghệ thuật dân gian và nghề thủ công. Trong khi đó, không gian quảng bá du lịch tập trung giới thiệu các sản phẩm, điểm đến tiêu biểu, gồm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa – lịch sử, sinh thái và du lịch biên giới.

Triển lãm ảnh với chủ đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Lạng Sơn trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa của địa phương. Du khách cũng có thể trải nghiệm ẩm thực phở vịt Lạng Sơn tại sân Bảo tàng tỉnh trong hai ngày 21 và 22/11.