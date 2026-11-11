Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện đường dây 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn. Ảnh: NPT

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn. Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Đường dây 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn được xây dựng mới với quy mô 2 mạch, đấu nối từ Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đến Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn, chiều dài 40,1km, đi qua địa bàn 11 xã, phường của tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi đưa vào vận hành, công trình góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực phía Đông của tỉnh - nơi có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh. Đồng thời, đường dây giúp nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các khu vực lân cận; góp phần nâng cao an toàn và độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Kết quả đóng điện đường dây là thành quả từ sự nỗ lực, phối hợp của EVNNPT, CPMB, các nhà thầu, đơn vị liên quan. Sau khi đưa hạng mục đường dây vào vận hành, các đơn vị tiếp tục tăng tốc thi công Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tiến độ đã đề ra.