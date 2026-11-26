Nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục trước khi đóng điện.

Công trình có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 95 tỷ đồng, phần xây dựng mới gồm có phần Trạm biến áp 110/22kV thiết kế công suất 2x40MVA (giai đoạn này lắp trước 1 máy, xây dựng móng thiết bị để sẵn sàng lắp máy biến áp thứ 2). Phần đường dây 110kV 2 mạch có chiều dài tuyến 0,191 km đấu nối từ trụ cổng 110kV Trạm 220kV Lấp Vò. Phía 22kV xây dựng mới 5 xuất tuyến cáp ngầm 22kV đấu nối lên các tuyến đường dây hiện hữu tăng khả năng cung cấp điện, bổ sung nguồn cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh tại Lấp Vò và các địa bàn lân cận.

Máy biến áp công suất 40 MVA tại Trạm biến áp 110 kV Lấp Vò 2 được đóng điện trong đợt đầu ngày 25-11-2026.

Ông Hồ Ngọc Thảo, Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp, Công ty Điện lực Đồng Tháp, cho biết việc đưa trạm biến áp vào vận hành góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho xã Lấp Vò và các địa bàn lân cận. Đây là điều kiện để địa phương đáp ứng tốt hơn nhu cầu điện của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị liên quan, công trình hoàn thành còn nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, góp phần đưa công trình về đích trước tiến độ theo kế hoạch đề ra (kế hoạch hoàn thành là quý I-2027). Đặc biệt, công trình còn được sự hỗ trợ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam trong công tác đóng điện hoàn tất đưa vào vận hành.

Đến 21 giờ 40 ngày 25-11-2026, toàn bộ trình tự đóng điện công trình Trạm biến áp 110kV Lấp Vò 2 và đường dây đấu nối đã hoàn tất.

“Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nguồn điện ổn định hơn giúp chủ động vận hành máy móc, thiết bị và bố trí kế hoạch sản xuất. Với địa phương, khả năng bổ sung máy biến áp thứ hai tạo dư địa đáp ứng nhu cầu điện tăng thêm khi các cơ sở mở rộng quy mô sản xuất hoặc có thêm dự án đầu tư. Việc đưa trạm vào vận hành ngay trong năm 2026 giúp Lấp Vò và các địa bàn lân cận có thêm năng lực cấp điện cho nhu cầu trước mắt, đồng thời chuẩn bị hạ tầng cho những năm tiếp theo”, ông Thảo cho biết thêm.