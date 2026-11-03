Đóng điện các mạch đường dây 220 kV đấu nối TBA 220kV Bạc Liêu

Đường dây mạch kép 220kV đấu nối TBA 220 kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220kV Nhà máy điện Cà Mau – Sóc Trăng

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành; Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tiếp nhận quản lý vận hành.

Dự án có quy mô xây dựng đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài khoảng 4,37 km, đấu nối trạm biến áp (TBA) 220 kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Nhà máy điện Cà Mau – Sóc Trăng hiện hữu.

Đồng thời, thực hiện hoán chuyển các vị trí đấu nối đường dây 220 kV Nhà máy điện gió Bạc Liêu và đường dây 220 kV đi Sóc Trăng tại TBA 220 kV Bạc Liêu; mở rộng trạm, lắp đặt bổ sung các ngăn lộ và thiết bị liên quan.

Dự án được xây dựng trên địa bàn phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (địa danh cũ thuộc thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Mặc dù có quy mô không lớn, quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong việc bố trí lịch cắt điện để hoán chuyển các vị trí đấu nối, phục vụ thi công. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng phát sinh những vướng mắc, ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

Trước những khó khăn đó, EVNNPT, SPMB đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO), Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, chung tay của các hộ dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công và hoàn thành các hạng mục công trình. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, dự án đã được đóng điện thành công, đáp ứng tiến độ đề ra.

Việc đưa công trình vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết lưới 220 kV khu vực, tăng cường khả năng liên kết, hỗ trợ công suất giữa các vùng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.

Đặc biệt, dự án góp phần giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo tại khu vực miền Tây Nam Bộ lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải trong khu vực.

Đóng điện thành công dự án tiếp tục khẳng định nỗ lực của EVNNPT và SPMB trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình lưới điện, từng bước hoàn thiện hạ tầng truyền tải, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn điện và bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.