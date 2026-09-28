Dòng đèn BI-LED Projector của ZHI.PAT tối ưu chiếu sáng cho xe máy

Công ty ZHI.PAT giới thiệu sản phẩm mới tại sự kiện.

Sản phẩm kết hợp công suất tối ưu theo hệ thống điện nguyên bản, khả năng lắp đặt đơn giản và đạt chứng nhận an toàn kỹ thuật theo quy chuẩn đăng kiểm Việt Nam.

Dòng sản phẩm mới của ZHI.PAT được nghiên cứu và phát triển riêng theo từng dòng xe máy phổ biến trên thị trường nhằm bảo đảm tính tương thích hoàn chỉnh. Thay vì chỉ tập trung tăng công suất tiêu thụ, ZHI.PAT áp dụng các giải pháp kiểm soát chùm sáng.

Đèn pha ZHI.PAT BI-LED Projector mang lại ánh sáng tốt hơn cho người dùng xe máy.

Cụm projector kết hợp vách chắn sáng, hoa văn quang học và cấu trúc luồng sáng đồng bộ nhằm định hướng ánh sáng vào đúng khu vực quan sát của người lái, đồng thời hạn chế tối đa luồng sáng dư gây chói cho phương tiện đi ngược chiều. Vùng chiếu sáng trung tâm được tạo hình sắc nét giúp người điều khiển phương tiện nhận diện mặt đường và chướng ngại vật tốt hơn vào ban đêm.

Sản phẩm sở hữu chuẩn kháng nước và kháng bụi IP67, sử dụng các vật liệu chế tạo chịu được rung động, nhiệt độ cao, nước mưa và điều kiện môi trường khắc nghiệt hằng ngày. Cụm đèn được sản xuất hoàn chỉnh theo cấu trúc chuẩn của từng dòng xe, hỗ trợ khả năng lắp đặt đơn giản.

Thiết kế này giúp hạn chế tối đa các thao tác cắt nối dây, chế tác vỏ nhựa hoặc can thiệp không cần thiết vào hệ thống điện nguyên bản của xe. Trên cụm đèn còn tích hợp dải đèn định vị giúp tăng khả năng nhận diện xe vào ban đêm hoặc trong thời tiết xấu, kết hợp luồng sáng pha tạo dấu hiệu nhận diện đặc trưng của thương hiệu.

Bốn phiên bản đầu tiên được ZHI.PATgiới thiệu bao gồm: ZHI.PAT EX150 BI-LED Projector thiết kế dành riêng cho dòng xe Yamaha Exciter 150 (các đời từ 2019 đến 2021) với giá bán lẻ 2.190.000 đồng. ZHI.PAT VS110 BI-LED Projector thiết kế tương thích với dòng xe Honda Vision (các đời từ 2021 đến 2026) với giá là 1.990.000 đồng. ZHI.PAT LD125 BI-LED Projector thiết kế dành cho dòng xe Honda Lead 125 (các đời từ 2017 đến 2026) giá 1.990.000 đồng. Còn ZHI.PAT W110 BI-LED Projector dành cho Honda Wave Alpha (2006–2026), Honda Wave S/RS/RSX (2007–2009) và Honda Future X (2010–2011) có giá 1.890.000 đồng.

Dòng đèn ZHI.PAT BI-LED Projector vận hành trong dải điện áp từ 12V đến 30V. Ở chế độ chiếu gần (Cos), cụm đèn đạt công suất 30W; ở chế độ chiếu xa (Pha), công suất đạt 36W.

Khoảng cách chiếu xa tối đa công bố của sản phẩm đạt mức 350 mét. Mức công suất này được tính toán tối ưu theo hệ thống điện của xe, giúp cụm đèn hoạt động ổn định mà không yêu cầu phải độ sạc hay thay đổi hệ thống điện nguyên bản.

Đèn được trang bị chip LED cao cấp chuyên dùng cho xe máy cùng giải pháp bảo vệ tăng khả năng chống cháy. Để duy trì nhiệt độ vận hành ổn định, sản phẩm tích hợp hệ thống tản nhiệt kết hợp giữa quạt tản nhiệt và chất liệu nhôm.

Giải pháp này giúp kiểm soát nhiệt lượng trong quá trình sử dụng, hạn chế tình trạng quá nóng ảnh hưởng đến kính đèn, đồng thời giảm nguy cơ tăng tải không cần thiết lên hệ thống điện và ắc quy.

Các sản phẩm ZHI.PAT BI-LED Projector đã trải qua quá trình đánh giá và đạt chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường kiểu loại phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam theo quy chuẩn hiện hành áp dụng cho đèn chiếu sáng phía trước. Chứng nhận này xác nhận sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với kết cấu, đặc tính quang học, màu sắc ánh sáng và độ ổn định quang học trước khi đưa ra thị trường.