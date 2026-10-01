Đong đầy tri ân cùng ‘Tháng Mười - Khúc hát yêu thương’

Mở đầu cho chuỗi hành trình âm nhạc tháng Mười đầy ý nghĩa, chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ tuần này do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sản xuất sẽ mang đến cho quý khán giả một không gian nghệ thuật ấm áp với chủ đề: “Tháng Mười - Khúc hát yêu thương”.

Ba MC Thái Bảo - San San - An An dẫn dắt chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Tháng Mười - Khúc hát yêu thương”, gửi đến khán giả những câu chuyện ấm áp về tình yêu thương và lòng biết ơn. Ảnh: Minh Huệ

Đồng hành kết nối trong số phát sóng đặc biệt này là bộ 3 MC duyên dáng và quen thuộc: Thái Bảo, San San và An An. Điểm nhấn thú vị của chương trình tuần này là các MC nhí không chỉ dẫn dắt khán giả bằng lối trò chuyện hồn nhiên, gần gũi mà còn trực tiếp hóa thân thành những “ca sĩ nhí”, cùng hòa giọng với các gương mặt: Kim Ngân, Minh Thảo và Tâm Di… Từ tình yêu gần gũi nơi vòng tay mẹ, những người bạn nhỏ sẽ từng bước đưa khán giả mở rộng cung bậc cảm xúc đến lòng biết ơn sâu sắc dành cho người phụ nữ Việt Nam anh hùng, niềm tự hào dân tộc và ước vọng về một bầu trời hòa bình cho trẻ em trên toàn thế giới.

Kim Ngân, Minh Thảo, Tâm Di và Thái Bảo thể hiện ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, gửi gắm tình mẫu tử thiêng liêng và lời tri ân dịu dàng dành cho mẹ. Ảnh: Minh Huệ

Xuyên suốt 25 phút phát sóng, Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ đưa người xem đi qua 4 tác phẩm âm nhạc giàu chiều sâu cảm xúc. Mở đầu chương trình, giai điệu ngọt ngào của ca khúc “Mẹ yêu con” (sáng tác: Nguyễn Văn Tý) qua phần thể hiện của Kim Ngân, Minh Thảo, Tâm Di và Thái Bảo như một lời ru dịu dàng, gói trọn những tháng ngày tảo tần của mẹ cùng niềm mong mỏi con thơ khôn lớn trong cuộc sống bình yên, tốt đẹp.

Tiếp nối mạch cảm xúc tri ân, hai chị em San San và An An lắng đọng cùng ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” (sáng tác: Nguyễn Đức Toàn), gợi nhắc thế hệ mầm non hôm nay luôn khắc ghi sự hy sinh tuổi thanh xuân của người nữ anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của quê hương, đất nước. Không khí chương trình tiếp tục bừng sáng niềm kiêu hãnh qua tiếng hát của Thái Bảo với “Cho con là người Việt Nam” (sáng tác: Trương Quý Hải), khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội, lá cờ Tổ quốc và ý thức rèn luyện, học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Khép lại hành trình âm nhạc là giai điệu trong trẻo của “Cánh én tuổi thơ” (sáng tác: Phạm Tuyên) do San San và An An trình bày, vẽ nên hình ảnh những cánh én nhỏ đoàn kết bay lượn dưới bầu trời xanh không có tiếng súng, nơi trẻ em luôn được vui chơi, ca hát bên gia đình, thầy cô và bè bạn.

San San - An An thể hiện ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, gợi nhắc lòng biết ơn đối với người nữ anh hùng đã hy sinh vì độc lập quê hương. Ảnh: Minh Huệ

Qua những giai điệu mượt mà và những tâm tình mộc mạc của các bạn nhỏ, chương trình gửi gắm thông điệp nhân văn, gần gũi đến mọi gia đình khi tháng Mười vừa gõ cửa. Lòng biết ơn không chỉ nằm ở lời ca mà còn hiện diện qua cách các em sống, học tập và yêu thương mỗi ngày. “Món quà đáng yêu nhất dành tặng bà, mẹ và cô giáo đôi khi chẳng cần phải thật lớn lao, mà chỉ cần xuất phát từ trái tim: đó có thể là một lời chúc ấm áp, một cái ôm thật chặt, một điểm số tốt hay đơn giản là một ngày con thật chăm ngoan, tiến bộ”.

Thái Bảo trình bày ca khúc Cho con là người Việt Nam của nhạc sĩ Trương Quý Hải, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước. Ảnh: Minh Huệ

Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Tháng Mười - Khúc hát yêu thương” sẽ chính thức lên sóng vào lúc 10h45 Chủ nhật, ngày 4-10-2026 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Quý khán giả, các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ có thể đón xem trực tuyến hoặc xem lại trên ứng dụng TV360. Kính mời quý vị cùng đón xem để lắng nghe những khúc ca yêu thương ngọt ngào nhất!