Động đất rung lắc Tây Tạng dữ dội, sập hàng trăm nhà, nhiều người thương vong

Khoảnh khắc trận động đất gây rung lắc dữ dội tại Tây Tạng, Trung Quốc.

Văn phòng truyền thông thành phố Nagqu - nằm ở phía Bắc Tây Tạng, Trung Quốc, dẫn lời quan chức chính quyền thông tin công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra sau khi có ít nhất 339 ngôi nhà và 20 chuồng gia súc bị đổ sập do trận động đất mạnh xảy ra vào tối ngày 22/10.

Trong số những người bị thương, có 11 người trong tình trạng nguy kịch và 35 người khác bị thương nhẹ.

Hơn 1.600 người dân địa phương được huy động tham gia công tác cứu hộ. Hàng viện trợ bao gồm 1.000 nhà ở lắp ghép sẵn, khoảng 3.000 lều và giường xếp cũng như đèn pin và quần áo mùa đông được chuyển đến khu vực này.

Tân Hoa Xã thông tin thêm hệ thống liên lạc ở một phần khu vực bị gián đoạn. Cơ quan đường sắt địa phương thực hiện nhiều biện pháp khẩn cấp để tạm dừng những chuyến tàu đi qua khu vực.

Trận động đất cũng gây ra sạt lở đá, buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa một đoạn Quốc lộ 317, chỉ cho phép phương tiện khẩn cấp, cứu hộ và hỗ trợ chính thức đi qua trong khi đội công nhân dọn dẹp đống đổ nát.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, dự kiến sẽ có tuyết rơi gián đoạn tại khu vực xảy ra động đất trong 3 ngày tới. Tương tự, CCTV thông tin đây là trận động đất lớn nhất xảy ra tại khu vực trong vòng 5 năm qua.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông tin trận động đất xảy ra lúc 20h33 ngày 22/10 (giờ địa phương) với tâm chấn cách thành phố Nagqu khoảng 191km về phía Đông Đông Bắc, tại khu vực vùng cao thưa dân cư ở phía Bắc Tây Tạng. Cơ quan này ước tính độ sâu của trận động đất là 18km.

Nagqu nằm cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng hơn 300km về phía bắc.

(Nguồn: AP)