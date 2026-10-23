Động đất rung chuyển Tây Tạng, Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo khẩn

Tân Hoa xã dẫn tin từ cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố Nagqu cho biết trận động đất xảy ra lúc 22h33 giờ Bắc Kinh (21h30) tối 22/10. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở một khu vực miền núi, cách Nagqu khoảng 190km về phía đông - đông bắc và cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng khoảng 390km về phía đông bắc.

Video: New China TV

Tính đến 2h25 sáng nay (23/10), trong số những trường hợp bị thương có 11 người trong tình trạng nghiêm trọng và 21 người bị thương nhẹ. Hơn 300 ngôi nhà đã bị sập, 20 chuồng trại chăn nuôi bị phá huỷ. Một số ngôi nhà ở các làng nằm gần tâm chấn nhất cũng đã xuất hiện các vết nứt. Hệ thống điện và thông tin liên lạc tại khu vực bị gián đoạn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo nỗ lực cứu hộ toàn diện sau cơn địa chấn dữ dội tại Tây Tạng. Một kế hoạch ứng phó khẩn cấp cấp độ II đối với thảm họa động đất đã được kích hoạt tại khu vực.

Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại do động đất gây ra, trong khi công tác cứu trợ thiên tai đang được triển khai.

Hơn 300 sĩ quan cảnh sát đã được điều động đến tâm chấn để thực hiện công tác cứu trợ. Trong khi đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn của khu vực cũng huy động 347 nhân sự đến những nơi bị ảnh hưởng.

Các đoạn video do truyền thông nhà nước công bố đã cho thấy người dân rời khỏi nhà để tìm nơi trú ẩn bên ngoài hoặc ngồi trong xe ô tô đỗ trên đường phố sau khi thiên tai xảy ra.

Các chuyên gia cho hay đây là trận động đất mạnh nhất tấn công khu vực Tây Tạng trong 5 năm qua và mạnh nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 1/2024.

Trung Quốc thường xuyên phải hứng chịu các cơn địa chấn gây rung chuyển. Vào tháng 1/2025, một trận động đất đã xảy ra tại khu vực Tingri, gần núi Everest thuộc Tây Tạng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 126 người. Trước đó, vào năm 2010, trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở tỉnh Thanh Hải giáp Tây Tạng đã khiến ít nhất 2.698 người tử vong.