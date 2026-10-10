Động đất rung chuyển Panama, Nam Mỹ đối mặt với cảnh báo sóng thần

Trận động đất tại Panama đã gây hư hại cho các tòa nhà và khiến hàng nghìn người phải đổ ra đường để đảm bảo an toàn. Ảnh: Bienvenido Velasco/EPA.

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã lập tức phát đi cảnh báo sóng thần đối với các quốc gia bao gồm Panama, Colombia, Ecuador, Nicaragua và Guatemala. Cùng lúc đó, Cơ quan Thủy văn và Hải dương học thuộc Hải quân Chile cũng ban bố lệnh cảnh báo sóng thần của riêng mình.

Theo báo cáo từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm cách cộng đồng dân cư hẻo lánh Pitaloza Arriba khoảng 10km về phía Tây Nam, dọc theo đường bờ biển Thái Bình Dương.

Rung chấn lan rộng và có thể được cảm nhận rõ rệt tại thủ đô Panama City. Các nhân chứng cho biết nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc mạnh, buộc người dân phải vội vã sơ tán xuống đường.

Những hình ảnh đầu tiên về thiệt hại cũng đã được ghi nhận. Các đoạn video do tờ nhật báo La Prensa đăng tải cho thấy ngọn tháp của một công trình lịch sử cùng ban công của một số khu chung cư tại Penonome - thành phố nằm giữa tâm chấn và thủ đô Panama City - đã bị đổ sập hoàn toàn.

Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Giáo dục Panama đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học. Tổng thống Jose Raul Mulino đã lên tiếng trấn an dư luận và kêu gọi sự bình tĩnh từ công chúng. Trên nền tảng mạng xã hội X, ông viết: "Sự việc vừa xảy ra không nên bị lợi dụng để gây ra sự hoang mang hay mất trật tự trong xã hội".

Trận động đất tại Panama nối dài chuỗi những thảm họa địa chấn tàn khốc tấn công khu vực Mỹ Latinh trong năm nay. Trước đó vào tháng 6, thảm họa động đất kép tại miền bắc Venezuela đã tàn phá diện rộng và cướp đi sinh mạng của ít nhất 6.500 người. Gần đây nhất vào tháng 8, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter cũng đã tấn công quốc gia láng giềng Colombia, khiến ít nhất 289 người thiệt mạng.