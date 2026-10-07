Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết trận động đất xảy ra lúc 4h15 (giờ địa phương) ở độ sâu 92 km, tâm chấn cách Tây Lombok khoảng 9 km về phía Đông Nam. Nguyên nhân được xác định do sự biến dạng của các khối đá thuộc mảng kiến tạo Ấn Độ - Australia tại khu vực hút chìm.

Chấn động mạnh nhất ghi nhận tại thành phố Mataram ở mức IV-V theo thang Mercalli (MMI). Mặc dù ghi nhận một dư chấn độ lớn 1,3 sau đó nửa giờ, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại tài sản. BMKG khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, tránh xa các công trình có dấu hiệu rạn nứt và theo dõi thông tin chính thức