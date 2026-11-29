Khoảnh khắc động đất rung chuyển Los Angeles Camera an ninh ghi lại cảnh nhà cửa rung lắc, hàng hóa rơi khỏi kệ tại các cửa hàng khi trận động đất mạnh 5 độ xảy ra ngoài khơi Los Angeles sáng 28/11 (giờ địa phương).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 9h30 ngày 28/11 (0h30 ngày 29/11, giờ Hà Nội), với tâm chấn nằm ngoài khơi khu vực Manhattan Beach, bang California, ở độ sâu khoảng 13 km.

Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực ở miền nam California. Hình ảnh do ABC7 công bố cho thấy kính vỡ, các mảnh vụn vương vãi tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) sau trận động đất.

Các nhà địa chấn học ghi nhận ít nhất 40 dư chấn, trong đó có một trận mạnh 4,5 độ xảy ra khoảng hai giờ sau trận động đất đầu tiên.

Sở Cứu hỏa Los Angeles đã huy động lực lượng tại 106 trạm cứu hỏa để kiểm tra các công trình, cơ sở hạ tầng và những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại kết cấu nghiêm trọng. Giới chức cũng xác nhận không có nguy cơ sóng thần.

Phòng thí nghiệm Địa chấn thuộc Viện Công nghệ California (Caltech) cảnh báo các dư chấn có thể tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới, trong đó một số trận có khả năng gây thiệt hại tại khu vực gần tâm chấn.

Địa điểm xảy ra trận động đất 5 độ và các dư chấn sau đó trên bản đồ Mỹ. Đồ họa: CNN

Hành khách bỏ lại vali, chạy khỏi sân bay

Theo CNN, người dân khắp khu vực Los Angeles trải qua những đợt rung lắc mạnh vào sáng 28/11. Các tấm ốp trần rơi xuống, cửa kính vỡ tại sân bay quốc tế Los Angeles, còi báo động ôtô vang lên tại các bãi đỗ xe siêu thị.

Tại các thành phố ven biển, nhiều người vội vã chạy khỏi cửa hàng để tránh những đồ vật rơi xuống. Giới chức địa phương cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Dù đã quen với động đất, nhiều cư dân Los Angeles vẫn bất ngờ trước cường độ và số lượng dư chấn. Đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực này trong hơn một thập kỷ.

Mảnh vỡ vương vãi bên ngoài một ngôi nhà sau trận động đất ngoài khơi Manhattan Beach, bang California (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Jaylin Mensinger, 30 tuổi, đang nằm trên giường cùng con trai 7 tuần tuổi tại nhà riêng ở Redondo Beach thì căn nhà bắt đầu rung chuyển.

“Con trai tôi đang ngủ trên ngực tôi. Tôi lập tức ôm lấy con, bật dậy khỏi giường và chạy tới khung cửa. Thật đáng sợ”, Mensinger kể.

Chỉ vài phút sau trận động đất đầu tiên, hàng loạt dư chấn xuất hiện tại khu vực thành phố đông dân thứ hai nước Mỹ.

Theo các nhà địa chấn học thuộc Viện Công nghệ California (Caltech), ít nhất 40 dư chấn đã được ghi nhận. USGS trước đó ước tính xác suất xuất hiện dư chấn mạnh từ 4 độ trở lên là 30%.

Lúc 11h41 cùng ngày, một dư chấn mạnh 4,5 độ xảy ra, buộc Sở Cứu hỏa Los Angeles kích hoạt trở lại quy trình ứng phó động đất. Đợt kiểm tra thứ hai trên toàn thành phố không phát hiện thiệt hại lớn đối với các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tại sân bay quốc tế Los Angeles, phóng viên Sara Sidner của CNN cho hay nhiều hành khách vội chui xuống gầm bàn khi các tấm ốp trần và bụi rơi xuống.

Uduak Akpanakpauyo, cư dân thành phố Houston, đang đứng tại quầy làm thủ tục tự động của hãng United Airlines thì cảm nhận mặt đất chuyển động dưới chân. Tòa nhà rung lắc, những tấm kính vỡ và rơi xuống, suýt trúng đầu cô.

Khi rung chấn tiếp diễn, Akpanakpauyo cùng nhiều hành khách hoảng hốt chạy ra ngoài. Một số người bỏ lại vali và đồ đạc, chen nhau qua cửa để thoát khỏi tòa nhà.

“Chúng tôi không biết tòa nhà có sập hay không vì nó rung lắc quá mạnh”, cô kể.

Máy bay của Delta Air Lines phải hủy hạ cánh tại sân bay Los Angeles vì trận động đất.: CNN.

Một máy bay của hãng Delta Air Lines cũng phải hủy thao tác hạ cánh tại sân bay LAX do động đất. Nhà chức trách sân bay cho biết kết quả kiểm tra khu vực đường băng không phát hiện vấn đề bất thường, hoạt động bay sau đó diễn ra bình thường.

Tại thành phố Santa Monica gần đó, các tòa nhà rung lên, phát ra tiếng động lớn, cây cối đung đưa. Chính quyền Manhattan Beach tạm thời đóng cửa cầu tàu nổi tiếng của thành phố để bảo đảm an toàn.

Hệ thống an toàn tự động tại nhà máy lọc dầu Chevron ở El Segundo cũng được kích hoạt sau trận động đất, khiến những cột lửa bốc cao. Hiện tượng tương tự xảy ra tại nhà máy lọc dầu Torrance. Giới chức chưa ghi nhận ảnh hưởng bên ngoài cơ sở này.

Xe cứu hộ tập trung tại nhà máy lọc dầu Chevron ở El Segundo, bang California (Mỹ), sau trận động đất ngày 28/11. Ảnh: Reuters.

Rung chấn cũng được cảm nhận tại Pasadena, cách tâm chấn khoảng 43 km về phía đông bắc. Dù vậy, trận đấu bóng bầu dục giữa hai đội đại học UCLA Bruins và USC Trojans tại sân vận động Rose Bowl vẫn diễn ra theo kế hoạch vào chiều cùng ngày.

Trận động đất mạnh nhất trong 12 năm

Theo dữ liệu của USGS, đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực Los Angeles kể từ năm 2014, khi trận động đất mạnh 5,1 độ xảy ra tại La Habra, thuộc quận Orange lân cận.

Các chuyên gia cho biết trận động đất lần này có tâm chấn sâu hơn so với trận động đất tại La Habra.

Elizabeth Cochran, nhà địa chấn học thuộc USGS, giải thích sóng địa chấn phải di chuyển một quãng đường dài hơn trước khi tới bề mặt, do đó mức độ rung lắc trên mặt đất có thể thấp hơn.

Lucy Jones, chuyên gia địa vật lý tại Caltech, cho biết rung chấn được cảm nhận rõ rệt trên phần lớn vùng lòng chảo Los Angeles.

“Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất mà chúng ta ghi nhận tại khu vực Los Angeles trong một thời gian khá dài”, bà Jones nói.

Trong tuần qua, ba trận động đất mạnh khoảng 3 độ đã xảy ra ngoài khơi khu vực này. Một trong số đó xuất hiện gần tâm chấn của trận động đất ngày 28/11 và được xem là tiền chấn.

Trước đó, rạng sáng 20/11, một trận động đất mạnh 3,9 độ tại thành phố công nghiệp Commerce, phía đông nam trung tâm Los Angeles, cũng khiến nhiều cư dân thức giấc.

Theo bà Jones, số lượng dư chấn ghi nhận trong ngày 28/11 tương đối nhiều nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường.

Hoạt động địa chấn tại vùng lòng chảo Los Angeles tương đối yên ắng kể từ trận động đất mạnh 6,7 độ tại Northridge năm 1994, sự kiện từng gây thiệt hại nặng nề cho thành phố.

Xét trên lịch sử địa chấn của Los Angeles, khoảng thời gian 12 năm không xuất hiện trận động đất mạnh từ 5 độ trở lên là khá dài, bà Jones nhận định.

Giới chức cảnh báo các dư chấn có thể tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết người dân vẫn có thể duy trì các hoạt động thường ngày.