Động đất mạnh tại Tây Tạng, ít nhất 16 người thiệt mạng

Theo Tân Hoa xã, trận động đất xảy ra lúc 22h33 ngày 22/10 (giờ Bắc Kinh), tức 21h33 cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại khu vực Nagqu thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) xác định trận động đất có độ lớn 7,0, với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, cách thủ phủ Lhasa khoảng 400 km.

Tính đến sáng 23/10, chính quyền địa phương ghi nhận ít nhất 16 người thiệt mạng và 46 người bị thương, trong đó 11 trường hợp bị thương nặng. Trận động đất cũng khiến ít nhất 339 ngôi nhà và 20 chuồng trại bị đổ sập, gây thiệt hại đáng kể tại các khu dân cư gần tâm chấn.

Động đất tại Tây Tạng (Trung Quốc) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 46 người bị thương. Ảnh: CCTV

Ngay sau khi động đất xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, đưa người bị thương tới cơ sở y tế và hỗ trợ người dân sơ tán khỏi những công trình không bảo đảm an toàn. Theo truyền thông địa phương, hơn 1.600 người được huy động tham gia cứu hộ, cùng các vật tư thiết yếu như lều bạt, nhà lắp ghép, giường và quần áo giữ ấm.

Hình ảnh do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy nhiều người dân vội vã rời khỏi nhà, tập trung tại các khu vực trống hoặc trú tạm trong ô tô sau những rung chấn mạnh. Một số ngôi nhà tại các làng gần tâm chấn xuất hiện vết nứt, trong khi khu vực tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn có độ lớn từ 3 đến 4, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất an toàn đối với các công trình đã bị hư hại.

Nỗ lực cứu hộ đang đối mặt với không ít thách thức do Nagqu nằm trên cao nguyên Tây Tạng, nơi có địa hình hiểm trở, dân cư phân bố thưa thớt và nhiều khu vực ở độ cao gần 4.900 m so với mực nước biển.

Một số tuyến đường bị ảnh hưởng bởi đá lở, hoạt động đường sắt phải tạm dừng, trong khi liên lạc tại một số địa điểm bị gián đoạn, gây khó khăn cho việc tiếp cận các khu dân cư chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, dự báo tuyết rơi trong những ngày tới có thể tiếp tục cản trở hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và công tác hỗ trợ người dân mất nhà cửa. Giới chức địa phương đang tập trung bảo đảm nơi trú ẩn tạm thời, nhu yếu phẩm và điều kiện giữ ấm cho những người bị ảnh hưởng.

Tây Tạng là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn phức tạp do nằm gần ranh giới tương tác giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và mảng Á - Âu. Sự va chạm kéo dài giữa hai mảng kiến tạo này đã hình thành dãy Himalaya và cao nguyên Tây Tạng, đồng thời khiến khu vực thường xuyên chịu tác động của các trận động đất.

Hồi tháng 1/2025, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển huyện Dingri, thành phố Shigatse, thuộc Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). Ít nhất đã có 126 người thiệt mạng và 188 người bị thương, hơn 3.600 ngôi nhà bị sập sau trận động đất.

Trước đó, miền Tây Trung Quốc cũng từng hứng chịu nhiều trận động đất gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 12/2023, một trận động đất tại tỉnh Cam Túc khiến hơn 100 người thiệt mạng. Trước đó, năm 2010, trận động đất mạnh 7,1 độ tại tỉnh Thanh Hải khiến ít nhất 2.698 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.