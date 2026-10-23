Động đất mạnh ở Trung Quốc, ít nhất 16 người thiệt mạng

Theo Tân Hoa Xã, hàng trăm ngôi nhà tại khu vực hẻo lánh thuộc dãy Himalaya bị sập sau trận động đất. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong 5 năm qua, đồng thời là trận động đất mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ tháng 1/2024.

Thời điểm vụ động đất xảy ra. Video: X/Breaking911

Giới chức địa phương cho biết sức tàn phá của trận động đất đã làm sập ít nhất 339 công trình nhà ở và phá hủy 20 chuồng trại chăn nuôi tại khu vực đồi núi thưa dân cư này.

Theo Tân Hoa Xã, mạng lưới điện và hệ thống thông tin liên lạc tại vùng tâm chấn đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu trợ và đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại.

Động đất 7 độ ở Tây Tạng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Ảnh: GI

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách thành phố Nagqu khoảng 190 km về phía đông bắc. Nagqu cách Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, khoảng 300 km về phía bắc. Khu vực xảy ra động đất có địa hình núi cao và dân cư thưa thớt.

Trận động đất gây xáo trộn cuộc sống người dân. Video: X/Breaking911

Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km. Những trận động đất có tâm chấn nông (ở độ sâu dưới 70 km) thường có nguy cơ gây thiệt hại lớn hơn do rung chấn tác động mạnh đến bề mặt.

Tây Tạng và các khu vực lân cận là nơi có hoạt động địa chất phức tạp và thường xuyên xảy ra động đất. Gần đây nhất, vào tháng 1/2025, một trận động đất tại khu vực Tingri (gần núi Everest) đã khiến ít nhất 126 người thiệt mạng.

Trước đó vào năm 2010, thảm họa động đất 7,1 độ tại tỉnh Thanh Hải giáp ranh Tây Tạng cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.698 người.