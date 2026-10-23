Động đất mạnh ở Trung Quốc, hàng trăm ngôi nhà sụp đổ

Nhiều ngôi nhà sụp đổ sau trận động đất xảy ra ở thành phố Nagqu, phía Bắc Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 22/10/2026.

Theo chính quyền địa phương, trận động đất mạnh 7,0 độ richter đã xảy ra tại thành phố Nagqu, phía Bắc Tây Tạng, vào lúc 22h33 phút (giờ địa phương) ngày 22/10.

Tính đến sáng 23/10, số người chết là 16, 46 người bị thương, trong đó có 11 người bị thương nặng, theo số liệu mới nhất do chính quyền cứu trợ thiên tai địa phương công bố.

Ít nhất 339 ngôi nhà và 20 chuồng gia súc đã bị sập.

Các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, người dân đổ xô ra đường khi các tòa nhà rung chuyển.

Theo các nhà địa chấn học Trung Quốc, trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10km.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính, độ sâu của nó là 18km, cho thấy tâm chấn nằm ở một khu vực miền núi dân cư thưa thớt.

Hơn 1.600 người dân địa phương đã được huy động cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Hàng viện trợ khẩn cấp, bao gồm 1.000 nhà lắp ghép, khoảng 3.000 lều, giường và quần áo mùa Đông, đã được chuyển đến để hỗ trợ người dân bị mất nhà cửa.

Trận động đất cũng gây ra sạt lở đá, buộc phải đóng cửa một tuyến đường cao tốc chính, trong khi dịch vụ đường sắt tạm thời bị đình chỉ để kiểm tra an toàn.

Thông tin liên lạc bị gián đoạn ở một số khu vực bị ảnh hưởng, làm phức tạp thêm các hoạt động cứu hộ.

Các nhà dự báo thời tiết đã cảnh báo về tình trạng tuyết rơi gián đoạn trong 3 ngày tới, làm dấy lên lo ngại về điều kiện thời tiết xấu đi đối với những người sống sót và lực lượng cứu hộ.

Thảm họa mới nhất xảy ra chưa đầy 2 tháng sau vụ lở đá và băng lớn gần biên giới Tây Tạng-Nepal gây ra lũ lụt thảm khốc, khiến hơn 1.450 người thiệt mạng ở Nepal và hàng chục người ở Trung Quốc.

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, trận động đất hôm 22/10, là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực Nagqu trong vòng 5 năm qua.

Giới chức trách cảnh báo, số người thương vong có thể tăng lên, khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong các tòa nhà bị hư hại và đánh giá mức độ tàn phá.

Theo RT