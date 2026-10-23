Động đất mạnh ở Tây Tạng đã làm sập hàng trăm ngôi nhà, ít nhất 16 người thiệt mạng

Theo thông tin từ văn phòng truyền thông thành phố Nagqu, dẫn lời các quan chức chính quyền thành phố, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục sau khi ít nhất 339 ngôi nhà và 20 chuồng gia súc bị sập.

Hơn 1.600 người dân địa phương đã được huy động tham gia công tác cứu hộ. Hàng viện trợ bao gồm 1.000 nhà ở lắp ghép sẵn, khoảng 3.000 lều và giường xếp, cũng như đèn pin và quần áo mùa đông đã được chuyển đến khu vực này.

Ảnh: Tân Hoa Xã qua AP

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết trận động đất xảy ra lúc 10:33 tối giờ địa phương, với tâm chấn cách Nagqu 191 km về phía đông đông bắc, tại một khu vực vùng cao thưa dân cư ở phía bắc Tây Tạng. Cơ quan này ước tính độ sâu của trận động đất là 18 km.

Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm nay cho biết, hệ thống liên lạc ở một số khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã bị gián đoạn. Cơ quan đường sắt địa phương đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để tạm dừng các chuyến tàu đi qua khu vực này.

Theo Tân Hoa Xã, trận động đất cũng gây ra sạt lở đá, buộc chính quyền địa phương phải đóng một đoạn Quốc lộ 317, chỉ cho phép các phương tiện khẩn cấp, cứu hộ và hỗ trợ chính thức đi qua trong khi các đội công nhân dọn dẹp đống đổ nát.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, dự kiến ​​sẽ có tuyết rơi gián đoạn tại khu vực động đất trong ba ngày tới.

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong khu vực trong vòng 5 năm qua.