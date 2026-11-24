Trận động đất xảy ra lúc 7h17 sáng theo giờ địa phương tại Nepal (8h32 sáng theo giờ Việt Nam) và ở độ sâu 20 km. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại tài sản sau trận động đất.

Ghi nhận sơ bộ cho thấy người dân tại một số khu vực thuộc Nepal, Ấn Độ, Bhutan, Bangladesh và Trung Quốc có thể cảm nhận được rung chấn từ trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất. Ảnh: USGS

Nằm trực tiếp trên vành đai va chạm địa chất Himalaya, Nepal thường xuyên ghi nhận các hoạt động địa chấn. Thống kê cho thấy chỉ trong vòng 30 ngày qua, quốc gia này đã xảy ra 19 trận động đất lớn nhỏ.

Trước trận động đất sáng 24/11, trong hai tháng 10 và 11/2026, Nepal liên tiếp ghi nhận nhiều trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,6 độ tại các khu vực như Humla, Baitadi và Bajura, nối tiếp trận động đất mạnh 5,3 độ tại khu vực Mustang hồi đầu tháng 9/2026.

Bên cạnh hoạt động địa chấn, Nepal cũng chịu tác động nặng nề từ các hiện tượng địa chất cực đoan trong năm nay. Hồi tháng 8/2026, thảm họa sạt lở sông băng trên đỉnh Langtang Lirung thuộc dãy Himalaya đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng (trong đó có ít nhất 1.455 người tại Nepal và 43 người tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc) cùng khoảng 5.600 người mất tích.