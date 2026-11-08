Động đất mạnh nhất trong gần 30 năm rung chuyển tỉnh Aichi của Nhật Bản

Một trận động đất có độ lớn 5,7 xảy ra vào khoảng 1h ngày 8/11 (giờ địa phương) tại miền Trung Nhật Bản, khiến hơn 20 người bị thương tại hai tỉnh Aichi và Shizuoka.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn nằm ở phía Tây tỉnh Shizuoka, ở độ sâu khoảng 40 km. Thành phố Chita thuộc tỉnh Aichi ghi nhận rung chấn ở mức 5 mạnh theo thang đo cường độ địa chấn của Nhật Bản.

Hiện trường động đất. (Nguồn: FNN)

Đây là trận động đất mạnh nhất tại tỉnh Aichi trong gần 30 năm qua. Lần gần nhất địa phương này ghi nhận rung chấn ở mức 5 là năm 1997. Aichi cũng là nơi đặt cơ sở sản xuất của nhiều tập đoàn công nghiệp lớn, trong đó có Toyota Motor Corp.

Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Aichi, Shizuoka, Nagano và Gifu. Sau động đất, nhà chức trách Nhật Bản không phát cảnh báo sóng thần.

Công ty Điện lực Chubu cho biết chưa phát hiện bất thường tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh Shizuoka. Cơ sở này nằm gần khu vực được dự báo có thể xảy ra siêu động đất tại rãnh Nankai.

Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nhận định khả năng trận động đất vừa qua có liên quan đến nguy cơ siêu động đất tại khu vực này là thấp. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng liên lạc để theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó.

Trận động đất khiến một số dịch vụ đường sắt địa phương phải tạm dừng. Theo Công ty Đường sắt Trung Nhật Bản (JR Central), các chuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen phải giảm tốc độ để bảo đảm an toàn, dẫn đến chậm trễ. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, hoạt động đường sắt đã trở lại bình thường.

Cũng trong sáng 8/11, vào khoảng 10h53, một trận động đất khác có độ lớn sơ bộ 4,3 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản. Rung chấn cấp 4 được ghi nhận tại các thành phố Kumamoto, Uto và Uki.

Nhật Bản nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Ngày 28/7 vừa qua, tỉnh Kumamoto cũng ghi nhận trận động đất có độ lớn 7,1. Động đất cấp 7 là mức cao nhất trong thang đo cường độ địa chấn của Nhật Bản.