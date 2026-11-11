Động đất mạnh làm rung chuyển miền Nam Israel

Sân bay Ramon gần Eilat phải sơ tán hành khách và nhân viên trước khi hoạt động trở lại. Hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Thành phố Eilat ở miền Nam Israel.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn số liệu sơ bộ của Cơ quan Khảo sát Địa chất Israel cho biết tâm chấn nằm gần thành phố Taba, thuộc bán đảo Sinai ở miền Nam Ai Cập, cách lãnh thổ Israel khoảng 224 km. Ban đầu, trận động đất được ước tính có độ lớn 4,4 và xảy ra ở độ sâu khoảng 8 km. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel đã cập nhật độ lớn của trận động đất lên 4,5, căn cứ dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất nước này. Cảnh báo động đất đã được phát đi tại Eilat, Eilot, Be'er Ora, Elifaz, khu mỏ Timna và Khu công nghiệp Shahoret. Ngay sau khi nhận được cảnh báo, sân bay Ramon đã tiến hành sơ tán để bảo đảm an toàn. Hoạt động tại sân bay sau đó được khôi phục. Một số tấm kính tại sân bay Ramon bị vỡ sau trận động đất, song chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào khác.

Trận động đất mới nhất một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ địa chấn tại Israel, quốc gia nằm gần đứt gãy địa chất Syria - châu Phi, một trong những khu vực có hoạt động địa chấn đáng chú ý ở Trung Đông. Gần đây nhất trận động đất gây thiệt hại về người tại Israel xảy ra năm 1927, khiến khoảng 300 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Trận động đất này xảy ra dọc theo đới đứt gãy Syria - châu Phi. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực này có nguy cơ xảy ra những trận động đất mạnh với chu kỳ có thể vào khoảng 100 năm.