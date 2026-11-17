Sáng thứ Ba (theo giờ địa phương), một trận động đất đã xảy ra ở ngoài khơi, cách đảo Tual của Indonesia khoảng 148 km về phía tây nam, với độ sâu chấn tiêu 68 km. Hiện chưa có báo cáo ban đầu về thương vong, thiệt hại tài sản cũng như chưa có cảnh báo sóng thần nào được ban bố.

Theo Cục Khí tượng Úc, trận động đất xảy ra vào khoảng 6h11. Ban đầu, cường độ địa chấn được ghi nhận ở mức 7,4 độ, nhưng sau đó Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã điều chỉnh xuống còn 6,6 độ.

Trận động đất (được đánh dấu màu đỏ) xảy ra ở quần đảo Tanimbar, Indonesia. ﻿Nguồn: Cơ quan Khoa học Địa chất Úc

Tại thành phố Darwin (Úc) – cách tâm chấn trên biển Banda khoảng 700 km, nhiều cư dân cho biết họ cảm nhận rõ sự rung lắc từ trận động đất. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Úc khẳng định không có nguy cơ sóng thần đe dọa bất kỳ khu vực nào của nước này.

Nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", Indonesia là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất nhất thế giới.

Thời gian gần đây, quốc gia vạn đảo này liên tiếp ghi nhận các hoạt động địa chấn mạnh. Đáng chú ý, vào ngày 15/8 vừa qua, trận động đất 7,7 độ ngoài khơi đảo Flores đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Thảm họa làm ít nhất 142 người thiệt mạng và buộc gần 60.000 người phải sơ tán. Khoảng 1.000 ngôi nhà cùng nhiều trường học, cơ sở y tế, trụ sở chính quyền bị đổ sập; nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở đất.

Tối cùng ngày (15/8), hai trận động đất khác cũng liên tiếp xảy ra: một trận mạnh 6,9 độ tại khu vực Pematangsiantar/Simalungun trên đảo Sumatra (độ sâu 183 km) và một trận 6,2 độ tại tỉnh Trung Sulawesi.

Đến ngày 24/8, vùng biển Banda ở đông nam Indonesia tiếp tục bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 6,4 độ có độ sâu chấn tiêu 10 km. Rất may, các đợt rung chấn này không gây thêm thiệt hại về người.