Động đất mạnh 7 độ, Trung Quốc khẩn trương cứu hộ, cứu nạn

Lực lượng quân đội, cảnh sát vũ trang và cứu hộ địa phương đã được huy động đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tối 22/10 tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: CCTV News

Trận động đất mạnh nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 1/2024

Thông tin từ Tân Hoa xã, trận động đất xảy ra lúc 22h33 ngày 22/10 tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, với độ sâu chấn tiêu 10 km. Tâm chấn nằm ở khu vực vùng cao thưa dân, cách thủ phủ Lhasa khoảng 400 km. Nhiều dư chấn mạnh 3-4 độ tiếp tục được ghi nhận sau khi trận động đất mạnh 7 độ xảy ra.

Theo ABC News, các đoạn video do truyền thông chính thống địa phương đăng tải cho thấy người dân vội vã rời khỏi nhà và tìm nơi trú ẩn bên ngoài hoặc trong các xe ô tô đỗ trên đường.

Tính đến 7 giờ ngày 23/10, trận động đất đã làm 16 người thiệt mạng, 54 người bị thương, trong đó 11 người bị thương nặng; 339 hộ gia đình có nhà ở bị hư hại. Ảnh: Reuters

Một cư dân địa phương cho biết đã bị đánh thức và nghe thấy tiếng nhà cửa rung lắc dồn dập trong trận động đất. Rung chấn có thể cảm nhận rất rõ tại khu vực địa phương.

Tính đến 7 giờ ngày 23/10, trận động đất đã làm 16 người thiệt mạng, 54 người bị thương, trong đó 11 người bị thương nặng; 339 hộ gia đình có nhà ở bị hư hại.

Đây là trận động đất mạnh nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 1/2024.

Người dân vội vã rời khỏi nhà và tìm nơi trú ẩn bên ngoài hoặc trong các xe ô tô đỗ trên đường. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp

Lực lượng quân đội, cảnh sát vũ trang và cứu hộ địa phương đã được huy động đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Riêng Quân khu Tây Tạng và Lực lượng Cảnh sát vũ trang Tây Tạng đã điều động hơn 300 quân nhân cùng hơn 20 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, khơi thông đường sá, dựng lều tạm và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Các đơn vị cảnh sát vũ trang cũng mang theo thiết bị phá dỡ, tìm kiếm cứu nạn, y tế và vật tư chống rét để triển khai cứu hộ, rà soát khu dân cư và khơi thông tuyến đường phục vụ cứu trợ.

Văn phòng Chỉ huy cứu trợ động đất Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 3. Bộ Tài nguyên thiên nhiên cũng kích hoạt ứng phó cấp 3, cử chuyên gia đến hiện trường đánh giá nguy cơ sạt lở và các thảm họa địa chất thứ sinh.

Chính quyền Trung Quốc đang huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân và đánh giá nguy cơ thảm họa thứ sinh bởi trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tối 22/10 tại Khu tự trị Tây Tạng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã điều chuyển 3.800 đơn vị, bộ vật tư cứu trợ, gồm lều, chăn, áo chống rét, lò sưởi và các nhu yếu phẩm đến vùng bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ sơ tán và bố trí nơi ở tạm cho người dân.

Theo Thông tấn xã, các lực lượng chức năng Trung Quốc hiện tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn, điều trị người bị thương, đánh giá thiệt hại và thực hiện các biện pháp cứu trợ nhằm hạn chế tối đa thương vong, thiệt hại về tài sản, đồng thời bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt cơ bản và ổn định tình hình tại khu vực bị ảnh hưởng.

Bản đồ khu vực xảy ra động đất mạnh 7 độ vào tối 22/10 tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: The New York Times

Tây Tạng nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra động đất do hoạt động kiến tạo giữa mảng Ấn Độ và mảng Á - Âu. Tháng 1/2025, một trận động đất tại khu vực này đã khiến ít nhất 126 người thiệt mạng. Trước đó vào năm 2010, một trận động đất mạnh 7,1 độ cũng đã xảy ra ở tỉnh Thanh Hải, làm ít nhất 2.698 người thiệt mạng và khiến gần 300 người mất tích.

Động đất là sự rung động mặt đất bởi sự giải phóng đột ngột năng lượng trong vỏ trái đất dưới dạng sóng địa chấn, có thể gây ra biến dạng trên mặt đất, phá hủy nhà cửa, công trình, của cải và sinh mạng con người. Động đất xảy ra hằng ngày trên trái đất, nhưng hầu hết không đáng chú ý và không gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, nếu động đất lớn, có thể gây thiệt hại trầm trọng và gây tử vong bằng nhiều cách. (Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai)