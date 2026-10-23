Động đất mạnh 7 độ richter tại Tây Tạng, Trung Quốc, ít nhất 16 người thiệt mạng

Tính đến 2 giờ 25 phút sáng 23/10, Tân Hoa Xã cho biết trong số những người bị thương, có 11 người trong tình trạng nghiêm trọng, 21 người bị thương nhẹ.

Đài truyền hình nhà nước đưa tin, chính quyền địa phương đã phát hiện ít nhất hai người bị thương tại một ngôi làng gần tâm chấn; một số ngôi nhà ở các ngôi làng gần tâm chấn nhất cũng đã xuất hiện các vết nứt. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ tháng 1 năm 2024.

Tâm chấn nằm tại một huyện có địa hình cao và dân cư thưa thớt thuộc thành phố Nagqu, phía bắc Tây Tạng, ở độ sâu 10 km. Dữ liệu từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho thấy độ cao trung bình trong phạm vi 5 km quanh tâm chấn là khoảng 4.864 mét.

Các đoạn video do truyền thông địa phương công bố cho thấy người dân rời khỏi nhà, tìm nơi trú ẩn bên ngoài hoặc trong xe ô tô đỗ trên đường phố. Một cư dân kể lại rằng họ đã bị đánh thức bởi trận động đất mạnh và nghe thấy tiếng ngôi nhà kêu kẽo kẹt trong lúc rung chấn xảy ra.

Thiệt hại sau trận động đất - Ảnh: Reuters

Tâm chấn của trận động đất - Ảnh: CNN

Theo CENC, trận động đất được cảm nhận rõ rệt tại khu vực này. Tâm chấn cách Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng khoảng 400 km.

Truyền thông nhà nước cho biết các đội cứu hỏa và cứu hộ địa phương đã được huy động và đang trên đường đến khu vực bị ảnh hưởng.

Dữ liệu từ CENC cũng ghi nhận một loạt dư chấn nhỏ hơn, với cường độ khoảng 3 đến 4 độ richter, tại các khu vực lân cận sau trận động đất chính.

Trước đó, vào năm 2010, một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã xảy ra tại huyện Yushu (Ngọc Thụ), thuộc tỉnh Thanh Hải lân cận, khiến ít nhất 2.698 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.