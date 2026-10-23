Động đất mạnh 7 độ richter ở Tây Tạng, ít nhất 16 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị sập

Vị trí tâm chấn

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 22h33 tối 22-10 (giờ địa phương), với tâm chấn cách thành phố Nagqu 191km về phía Đông - Đông Bắc.

Đây là khu vực dân cư thưa thớt, có độ cao trung bình trên 4.800m so với mực nước biển.

USGS xác định độ sâu chấn tiêu là 18km, trong khi Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết độ sâu là 10km.

Văn phòng truyền thông thành phố Nagqu, dẫn lời các quan chức chính quyền thành phố cho biết, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục sau khi ít nhất 339 ngôi nhà bị sập.

Trong số những người bị thương, 11 người trong tình trạng nguy kịch và 35 người khác bị thương nhẹ.

Ngay sau động đất, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt và dựng lều bạt tạm thời cho người dân mất nhà cửa.

Hơn 1.600 người dân địa phương đã được huy động tham gia công tác cứu hộ.

Hàng cứu trợ bao gồm 1.000 nhà ở lắp ghép sẵn, khoảng 3.000 lều và giường xếp, và đồ thiết yếu như đèn pin và quần áo mùa đông đã được chuyển đến khu vực này.

Hệ thống liên lạc ở một số khu vực đã bị gián đoạn. Cơ quan đường sắt địa phương đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để tạm dừng các chuyến tàu đi qua khu vực này.

Cục Động đất Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ II, mức cao thứ hai trong thang 4 cấp của Trung Quốc.

Trận động đất cũng gây ra sạt lở đá, buộc chính quyền địa phương phải đóng tuyến quốc lộ, chỉ cho phép các phương tiện khẩn cấp, cứu hộ và hỗ trợ đi qua.

Theo truyền thông địa phương, dự kiến ​​sẽ có tuyết rơi gián đoạn tại khu vực động đất trong 3 ngày tới.

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong khu vực trong vòng 5 năm qua.

Cao nguyên Tây Tạng là một trong những khu vực có nguy cơ động đất cao nhất thế giới do nằm trên ranh giới va chạm giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và mảng Á - Âu.

Trước đó vào tháng 1-2025, một trận động đất mạnh đã xảy ra tại khu vực Shigatse gần biên giới Nepal, gây thiệt hại nặng nề về người và tàu sản, kích hoạt lở đất và rung chấn lan tới Nepal và Bắc Ấn Độ.

Theo Xinhua, AP