Động đất mạnh 7,7 độ tại Panama, cảnh báo sóng thần ở nhiều quốc gia

Người dân sơ tán khẩn cấp sau khi tòa nhà bị sập bởi trận động đất mạnh 7,7 độ tại Panama. Ảnh: Reuters.

Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi phía nam Panama vào lúc 13h ngày 9/10 giờ địa phương (1h sáng 10/10 giờ Hà Nội), gây rung lắc trên diện rộng.

Sau trận động đất, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo nguy cơ xuất hiện sóng thần nguy hiểm dọc bờ biển Thái Bình Dương của nhiều quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ, gồm Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Peru và Mexico. Phạm vi cảnh báo trải dài hàng nghìn km, từ Mexico ở phía bắc đến Peru ở phía nam.

Chile cũng từng phát cảnh báo sóng thần nhưng đã dỡ bỏ vào lúc 16h18 ngày 9/10 (giờ địa phương). Các cảnh báo liên quan đến trận động đất sau đó cũng được dỡ bỏ.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ban đầu ghi nhận trận động đất có độ lớn 7,6 độ, với tâm chấn cách cộng đồng dân cư Pitaloza Arriba khoảng 14 km về phía tây nam.

Viện Khoa học Địa chất thuộc Đại học Panama cho biết một trận động đất thứ hai mạnh 6,0 độ xảy ra ngay sau đó. Đến khoảng 1h30 sáng (giờ Hà Nội), khu vực đã ghi nhận 13 dư chấn.

Các nhân chứng nói với Reuters rằng rung chấn có thể cảm nhận rõ tại thủ đô Panama City. Nhiều tòa nhà rung lắc mạnh, khiến người dân vội vã rời khỏi các công trình và tập trung ngoài trời để chờ thông tin.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho biết ông đã yêu cầu các thành viên chính phủ kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. "Những gì vừa xảy ra không nên bị lợi dụng để gây hoang mang và mất trật tự", ông Mulino viết trên mạng xã hội X.

Bản đồ thể hiện vùng tâm chấn của trận động đất tại Panama. Trận động đất khiến nhiều quốc gia ven biển Tây Thái Bình Dương nằm trong diện cảnh báo sóng thần. Đồ họa: New York Times.

Nhiều công trình bị hư hại, đường sá nứt gãy

Ông Omar Smith, đại diện Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Panama, cho biết trên kênh truyền hình Telemetro Reporta rằng thiệt hại tập trung chủ yếu tại 3 tỉnh miền Trung gồm Veraguas, Herrera và Los Santos.

Theo ông Smith, chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể tại thủ đô Panama City, nơi tập trung hàng trăm tòa nhà cao tầng.

Các báo cáo ban đầu cho biết một số người bị thương, trong đó có trường hợp bị các mảnh vỡ rơi trúng từ một công trình sập một phần tại thành phố Penonomé, cách thủ đô khoảng 150 km.

Ông Smith cũng xác nhận Nhà thờ chính tòa Thánh John Baptist tại quảng trường trung tâm Penonomé bị sập một phần và xuất hiện nhiều vết nứt. Ngoài ra, tòa nhà văn phòng thống đốc cùng khách sạn Dos Continentes cũng bị hư hại.

Truyền thông địa phương đưa tin Nhà thờ San Atanasio, một công trình Công giáo mang kiến trúc thời thuộc địa tại tỉnh Los Santos, đã bị sập. Đây là công trình có giá trị lịch sử đặc biệt, được công nhận là Di sản Lịch sử Quốc gia Panama từ năm 1938.

Mảnh vỡ rơi xuống sau trận động đất khiến ôtô và nhiều tài sản của người dân bị hư hại (ảnh trên). Nhiều người ở trên các tòa nhà cao tầng sơ tán khi cảm nhận được rung lắc. Ảnh: Reuters.

Tại tỉnh Veraguas và một số khu vực lân cận, nhiều tuyến đường xuất hiện các vết nứt lớn, gây khó khăn cho việc đi lại. Nhà chức trách tiếp tục kiểm tra mức độ an toàn của các công trình và đánh giá thiệt hại sau động đất. Chưa có báo cáo về trường hợp tử vong trong những thông tin ban đầu.

Tại thủ đô Panama City, sân bay quốc tế Tocumen thông báo kích hoạt phương án sơ tán và kiểm tra an toàn sau động đất. Đây là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất Trung Mỹ, phục vụ hơn 20 triệu lượt hành khách trong năm 2025.

Kênh đào Panama hoạt động bình thường

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama cho biết hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn diễn ra bình thường.

Cơ quan này nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho nhân viên, tàu thuyền và thủy thủ đoàn. Các nhóm kỹ thuật chuyên trách đã được triển khai để kiểm tra cơ sở hạ tầng, đánh giá những hư hại có thể xảy ra.

Kênh đào Panama là tuyến vận tải biển quan trọng, kết nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, giúp tàu thuyền rút ngắn đáng kể hành trình giữa hai đại dương. Việc tuyến hàng hải này tiếp tục hoạt động bình thường là thông tin đáng chú ý trong bối cảnh trận động đất ảnh hưởng đến nhiều khu vực của Panama.

Về phản ứng quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang theo dõi sát diễn biến và sẵn sàng hỗ trợ Panama khắc phục hậu quả.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo về trận động đất ở miền nam Panama. Mỹ luôn sát cánh cùng người dân Panama", ông Rubio viết trên mạng xã hội.

Ông cho biết thêm, theo đề nghị của chính phủ Panama, Bộ Ngoại giao Mỹ đang khẩn trương huy động nguồn lực và nhân sự để hỗ trợ.