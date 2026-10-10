Động đất mạnh 7,7 độ richter tại Panama gây thiệt hại nặng cho nhiều tòa nhà, công trình xây dựng

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 12,6 km với tâm chấn nằm tại một khu vực thưa dân cách thủ đô khoảng 200 km, đồng thời cảnh báo khả năng có thể xảy ra thương vong.

Trong những giờ tiếp theo, dù có hơn 40 dư chấn làm rung chuyển cả nước nhưng Kênh đào Panama và mỏ đồng Cobre Panama vẫn báo cáo hoạt động bình thường, còn sân bay quốc tế Tocumen đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng các chuyến bay.

Tổng thống Raul Mulino đã đến Penonome, nơi một số tòa nhà bị sập và một nhà thờ bị hư hại. Bất chấp cường độ mạnh của trận rung chấn, quốc gia này dường như đã tránh được sự tàn phá như những trận động đất mạnh gần đây trong khu vực, khi chưa có báo cáo ngay lập tức về người chết hay bị thương.

Thiệt hại do động đất ở Panama - Ảnh: Reuters

Tại Thành phố Panama, ông Luque cho biết ông ghi nhận các rung chấn kéo dài 40 giây, mặc dù các khu vực khác có thể đã cảm nhận được dư chấn lâu hơn thế. Bà Sabina Rios, người đang ở tầng sáu của một tòa nhà cũ từ thời quân đội Mỹ tại thành phố Panama, cho biết cơn rung lắc mạnh và kéo dài bất thường. "Cơn động đất rất mạnh và kéo dài, lâu nhất mà tôi từng cảm nhận được trong nhiều năm qua" - bà Rios cho biết.

Ông Victor Pinzon, một nhân viên bảo trì 48 tuổi, chia sẻ với Reuters rằng ông đã chứng kiến ​​cảnh những người thợ lau kính trên các tòa nhà cao tầng phải chống chọi với cơn rung lắc. "Thật kỳ diệu khi họ không thiệt mạng. Trông họ cứ như đang đung đưa trên chiếc võng vậy" – ông miêu tả lại.

Động đất mạnh là hiện tượng hiếm gặp ở Panama, và một số cư dân cao tuổi đã bật khóc khi sơ tán ra đường. "Chúng tôi rất sợ. Chỉ có hai vợ chồng già chúng tôi ở đây thôi. Ngôi nhà đã bị nứt và chúng tôi lo sợ nó có thể đổ sập xuống người mình" - ông Ricardo Brown, 74 tuổi, ở tỉnh Herrera thuộc miền nam Panama, cho biết. Ông cũng nói thêm rằng mình đã nhìn thấy nhiều ngôi nhà bị hư hại.

Ông Omar Smith, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Panama, phát biểu trên kênh tin tức Telemetro Reporta rằng các tác động của trận động đất cũng được ghi nhận tại Chitre - thủ phủ tỉnh Herrera - và dọc theo vùng ven biển thuộc tỉnh Los Santos.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) ước tính thiệt hại kinh tế có thể lên tới 1% đến 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Panama, trong khi công ty cung cấp điện Naturgy báo cáo tình trạng mất điện tại sáu tỉnh.