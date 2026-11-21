Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định trận động đất có cùng cường độ, với tâm chấn cách khu vực Lospalos của Timor-Leste khoảng 103km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 143,4km.

Vị trí tâm chấn trận động đất mạnh 6,8 độ richter tại Biển Banda, ngoài khơi Timor-Leste, ngày 21-11-2026. Ảnh: GFZ

Trận động đất cũng được cảm nhận tại vùng Top End, thuộc lãnh thổ Bắc Australia, trong đó có thành phố Darwin. Cơ quan Khoa học Địa chất Australia cho biết đã nhận được hơn 1.600 báo cáo từ người dân cảm nhận được rung chấn, nhà cửa, đồ đạc và sàn nhà rung lắc.

Theo người dân địa phương, rung chấn được cảm nhận tại Katherine, cách Darwin khoảng 320km về phía Đông Nam.

Hiện chưa có báo cáo ban đầu về thương vong hoặc thiệt hại công trình do trận động đất gây ra.

Biển Banda nằm ở phía Đông Indonesia, gần Timor-Leste, thuộc khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất do sự dịch chuyển và tương tác giữa các mảng kiến tạo.