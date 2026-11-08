Động đất mạnh 5,7 độ richter làm rung chuyển Nhật Bản

Một nhân viên của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo hôm Chủ nhật, ngày 8/11/2026, sau trận động đất mạnh ở miền trung Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác định trận động đất có cường độ 5,7 độ richter, trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ báo cáo là 5,5 độ richter. Một số dư chấn nhỏ hơn đã được ghi nhận.

Theo hãng tin AP, một khu vực rộng lớn gần tỉnh Aichi đã bị ảnh hưởng, bao gồm thành phố Hamamatsu, các kinh đô cổ Kyoto và Nara, cùng các tỉnh lân cận Yamanashi (nơi có núi Fuji) và Gifu.

Các đoạn phim truyền hình Nhật Bản cho thấy cửa kính các cửa hàng bị vỡ vụn và những mảnh kính vương vãi trên đường phố.

Trận động đất xảy ra lúc 1 giờ 4 phút sáng, có tâm chấn ở độ sâu khoảng 25 dặm dưới mặt đất, thuộc tỉnh Shizuoka. Aichi và Shizuoka là hai vùng lân cận. Những khu vực này cách Tokyo đủ xa nên trận động đất không ảnh hưởng đến đó. Theo đánh giá địa chấn chính thức, rung lắc mạnh nhất được cảm nhận ở Aichi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra động đất mạnh trong tuần tới, đặc biệt là trong hai đến ba ngày tới.

Ông Ayataka Ebita, một quan chức của cơ quan chức năng, nói với các phóng viên: “Hãy cảnh giác với sạt lở đất, đá rơi và những ảnh hưởng có thể xảy ra do mưa”. Ông cho biết cho đến nay chưa phát hiện thấy sự thay đổi rõ rệt nào đối với mảng kiến ​​tạo rãnh Nankai, nơi các nhà khoa học cho rằng có khả năng xảy ra một trận siêu động đất.

Giá nhiên liệu bán lẻ tại Nhật Bản hiện đang được duy trì tương đối ổn định quanh mức 170 Yên/lít đối với xăng thông thường, nhờ vào các chiến dịch can thiệp và cấp vốn trợ giá khẩn cấp trên quy mô lớn từ chính phủ. Tuy nhiên, thị trường năng lượng nước này vẫn đang chịu áp lực nặng nề và chuẩn bị bước vào giai đoạn biến động mới.

Giá LNG nhập khẩu của Nhật Bản thông qua chỉ số tương lai LNG Japan/Korea Marker (JKM) đã tăng vọt hơn 25% trong tháng qua và gần 89% trong vòng 6 tháng do lo ngại rủi ro eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Nh.Thạch