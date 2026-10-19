Động đất mạnh 4,2 độ vào sáng 19/10 tại Sơn La làm nhà cửa rung lắc

Theo thông tin từ Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 19/10, trên địa bàn xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã xảy ra hai trận động đất chỉ cách nhau khoảng 24 phút.

Cụ thể, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 6h35 phút 33 giây (giờ Hà Nội), có độ lớn 2,6, tại vị trí có tọa độ 21,211 độ vĩ Bắc, 104,171 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 12km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 0.

Khu vực xảy ra động đất sáng nay ở tỉnh Sơn La. Ảnh: VVLĐC

Đến 6h59 phút 21 giây cùng ngày, một trận động đất khác xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc, có độ lớn 4,2. Tâm chấn nằm tại tọa độ 21,250 độ vĩ Bắc, 104,120 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km. Trận động đất này cũng được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Sau trận động đất thứ hai, nhiều người dân tại Sơn La cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc, đặc biệt là sự chuyển động của nhà cửa và đồ đạc trong nhà.

Chị Hải Ly, một người dân sinh sống tại xã Tà Hộc, cho biết, thời điểm xảy ra động đất, chị cùng cháu đang ngồi ở hiên nhà thì bất ngờ cảm nhận rõ nhà cửa rung lắc. Lo ngại mất an toàn, chị vội vàng đưa cháu chạy ra khỏi nhà.

Động đất khiến nhà cửa rung lắc ở Sơn La. Video: Hoàng Lập

Trước đó, tối 10/5, tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 4,0, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2km. Trận động đất này gây rung lắc nhà cửa tại khu vực.

Theo đánh giá về cấp độ động đất, tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4 độ đến 5 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ, không gây thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ.

Các chuyên gia Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân cần bình tĩnh và bám chặt vào khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc.

Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới các vùng đất trống. Nếu đang lái xe tham gia giao thông, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại…