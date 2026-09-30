Động đất mạnh 3.8 độ tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ tâm chấn trận động đất có độ lớn 3.8 tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái Đất cung cấp)

Cụ thể, vào 8 giờ 37 phút 16 giây ngày 30/9/2026, một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.812 độ vĩ bắc, 108,282 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5,0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất độ lớn 4,7.

Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4-5 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000-15.000 trận.

Các chuyên gia Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân cần bình tĩnh và bám chặt vào khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc. Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới các vùng đất trống. Nếu đang lái xe tham gia giao thông, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại…