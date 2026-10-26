Động đất mạnh 3.5 độ ở Quảng Ngãi gây rung lắc

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi thông báo động đất.

Theo đó, vào lúc 10 giờ 33 phút 48 giây ngày 26/10, một trận động đất có độ lớn M = 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.817° vĩ Bắc, 108.278° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất ở Quảng Ngãi gây rung lắc.

Thời gian qua tại xã Măng Bút liên tục xảy ra động đất. Trong đó vào ngày 31/8, tại đây đã xảy ra 6 trận động đất liên tiếp có độ lớn 2,6-4. Trận động đất mạnh nhất đã gây rung chấn tại các xã Măng Bút, Măng Đen, Kon Plông (Quảng Ngãi).

Khu vực huyện Kon Plông của tỉnh Kon Tum cũ nay được tách thành nhiều xã (bao gồm xã Măng Bút) thuộc tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập, thường xuyên xảy ra động đất kích thích.

Theo Viện Các khoa học trái đất, động đất kích thích liên quan đến hoạt động tích nước của các hồ chứa, thường có cường độ yếu hoặc trung bình và ít khi gây thiệt hại nghiêm trọng.