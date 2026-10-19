Động đất gây thiệt hại nhà cửa tại nhiều khu vực ở Sơn La

Theo đó, khoảng 7h ngày 19.10, động đất xảy ra tại xã Tà Hộc, khu vực huyện Mai Sơn cũ (Sơn La) với cường độ 4,2 độ Richter, gây rung lắc tại khu vực tâm chấn và các địa bàn lân cận.

Tại tiểu khu 17, xã Mai Sơn, rung chấn khiến một tảng đá lớn lăn vào khu bếp của hộ dân, làm vỡ tường bao, hư hỏng tường nhà, sập mái tôn, nhiều đồ dùng sinh hoạt và không ghi nhận có thiệt hại về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Mai Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường để kiểm tra, kiểm đếm thiệt hại và hỗ trợ gia đình xử lý hậu quả do đá lăn.

Nhiều tài sản bị thiệt hại sau trận động đất. Video: T.H

Tại xã Mường La, rung chấn từ trận động đất cũng khiến tường và cột tại trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị bị nứt, vỡ.

Trước diễn biến bất thường, người dân cần theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng, kiểm tra mức độ an toàn của nhà ở và công trình, đặc biệt cảnh giác tại các khu vực sườn dốc, taluy có nguy cơ đá lăn, sạt lở.