Động đất dồn dập nhiều ngày ở Quảng Ngãi, ứng phó thế nào?

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất ngày 26/9 đã phát đi thông báo liên tiếp về 5 trận động đất ở Quảng Ngãi.

Vào lúc 14 giờ 55 phút 12 giây ngày 26/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.973° vĩ Bắc – 108.188° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Quảng Ngãi liên tục xảy ra động đất những ngày gần đây.

Các trận động đất diễn ra liên tiếp sau đó vào các giờ 17 giờ 04 phút 47 giây, 17 giờ 44 phút 31 giây, 20 giờ 07 phút 51 giây; 20 giờ 30 phút 18 giây với độ lớn 2.5. Như vậy, những ngày gần đây, Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất.

Gần nhất, trong vòng 24 giờ kể từ 0h ngày 21/9, khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 7 trận động đất. Lúc 13h33, một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại khu vực này, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km. Chỉ 15 phút trước đó, lúc 13h18, Măng Bút ghi nhận trận động đất 2,7 độ cũng ở độ sâu khoảng 8,3km.

Từ lúc 4h20 ngày 21/9, một trận động đất M3,0 xảy ra tại Măng Bút, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Hai trận động đất khác xảy ra trước 0h ngày 21/9. Trong đó, lúc h37, khu vực Măng Bút xảy ra động đất 2,8 độ, độ sâu khoảng 8,1km. Lúc 0h10, khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng xảy ra động đất có độ lớn 2,6, độ sâu khoảng 8,1km.

Cùng trong khoảng thời gian này, khu vực xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2,7 vào lúc 3h38 ngày 21/9.

Theo các thông báo, toàn bộ các trận động đất được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất cho biết đang tiếp tục theo dõi các trận động đất tại khu vực.

Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất Nguyễn Xuân Anh nhận định các trận động đất xảy ra những ngày qua tại khu vực Quảng Ngãi là động đất kích thích, liên quan đến hoạt động của hồ chứa. Hiện tượng này đã xuất hiện trong những năm qua, thường xảy ra theo chuỗi gồm nhiều trận nhỏ.

Về cơ chế, các nghiên cứu về động đất kích thích cho thấy khi hồ chứa tích nước, sự thay đổi ứng suất và áp lực nước trong các khe nứt của đất đá có thể tác động tới các đứt gãy sẵn có, làm thay đổi điều kiện ổn định và kích hoạt rung chấn. Khu vực Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ từ năm 2021 đến nay.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, các trận động đất nhỏ khó có khả năng gây thiệt hại. Người dân cần bình tĩnh, không hoang mang, đồng thời chủ động trang bị kỹ năng ứng phó. Khi xảy ra rung lắc, người ở trong nhà nên cúi thấp, che đầu và cổ, trú dưới bàn hoặc vật dụng chắc chắn; tránh xa cửa kính, tủ và các đồ vật có thể rơi.

Sau động đất, người dân cần kiểm tra tình trạng nhà ở, công trình và di chuyển đến nơi an toàn nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng.

Chính quyền địa phương cần rà soát trường học, trụ sở, hồ đập và các khu vực có nguy cơ sạt lở; kịp thời xử lý dấu hiệu mất an toàn, đồng thời cung cấp thông tin chính xác để người dân tránh tâm lý hoang mang.