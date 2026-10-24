Động đất độ lớn 7,2 gần Vanuatu, kích hoạt cảnh báo sóng thần

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới đáy biển tại vùng biển cách đảo Sola của Vanuatu khoảng 200 km về phía Tây.

Theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, trận động đất xảy ra ở độ sâu tương đối nông, có nguy cơ gây sóng thần nguy hiểm tại các khu vực trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại vật chất do trận động đất này.

Để phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, cần có những chương trình nghiên cứu cụ thể, cơ chế tham gia rõ ràng và điều kiện hợp tác lâu dài.

Ngày 23/10, cảnh sát Seoul thông báo huy động 4.594 sĩ quan bảo đảm an toàn dịp Halloween. Kế hoạch bao gồm khu vực Itaewon, nơi xảy ra thảm kịch giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng năm 2022.

Sau thỏa thuận dầu diesel gây tranh luận, Washington có thể đang tính đến một bước đi nhượng bộ mới với Moskva.

Ngày 23/10, tọa đàm “Đối thoại nông sản Italy - Việt Nam” đã diễn ra tại trụ sở Hiệp hội trồng trọt Italy (AIC) ở thủ đô Rome, thảo luận cơ hội hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực nông sản và gia vị.

Trong bối cảnh khủng hoảng liên quan đến Starlink, các tập đoàn công nghệ Phần Lan công bố kế hoạch hỗ trợ Ukraine xây dựng hệ thống vệ tinh độc lập.

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