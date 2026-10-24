Động đất độ lớn 7,2 gần Vanuatu, kích hoạt cảnh báo sóng thần

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới đáy biển tại vùng biển cách đảo Sola của Vanuatu khoảng 200 km về phía Tây.

Theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, trận động đất xảy ra ở độ sâu tương đối nông, có nguy cơ gây sóng thần nguy hiểm tại các khu vực trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại vật chất do trận động đất này.