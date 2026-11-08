Động đất độ lớn 5,7 tại miền Trung Nhật Bản, trên 20 người bị thương

Hiện trường vụ nổ tại Trung tâm mua sắm Aeon Mall ở Kashima, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản sau động đất ngày 28/7/2026. Ảnh tư liệu - minh họa: Kyodo/TTXVN phát

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 01h00 giờ địa phương ngày 8/11 (23h00 ngày 7/11 giờ Việt Nam), với tâm chấn nằm ở phía Tây tỉnh Shizuoka có độ sâu khoảng 40 km. Tại thành phố Chita (tỉnh Aichi), rung chấn được ghi nhận ở mức 5 mạnh theo thang đo cường độ địa chấn của Nhật Bản.

Đây là trận động đất mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua tại tỉnh Aichi - nơi đặt cơ sở của nhiều nhà sản xuất lớn như Toyota Motor Corp. Lần gần đây nhất tỉnh này ghi nhận động đất có độ lớn ở mức 5 là vào năm 1997.

Rung chấn cũng được cảm nhận tại một số khu vực khác thuộc các tỉnh Aichi, Nagano và Gifu. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra sau trận động đất.

Theo đơn vị vận hành Công ty Điện lực Chubu, không có bất thường nào được phát hiện tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh Shizuoka. Nhà máy này nằm gần khu vực được dự báo là tâm chấn tiềm tàng của một trận siêu động đất tại rãnh Nankai. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết xác suất trận động đất này có liên quan đến siêu động đất tại rãnh Nankai là thấp.

Một số dịch vụ đường sắt địa phương đã phải tạm dừng hoạt động. Theo công ty JR Central, các chuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen bị chậm trễ do phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, các chuyến tàu đã hoạt động bình thường. Chính phủ đã lập một văn phòng liên lạc để ứng phó với trận động đất.

Vào khoảng 10h53 phút cùng ngày 8/11, một trận động đất khác có độ lớn sơ bộ đo được là 4,3 đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản. Rung chấn có độ lớn 4,0 được ghi nhận tại các thành phố Kumamoto, Uto và Uki.

Nhật Bản là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất. Ngày 28/7 vừa qua, tỉnh Kumamoto hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,1, với cường độ 7 là mức cao nhất trên thang đo địa chấn.