Động đất độ lớn 5,4 làm rung chuyển khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ

Cơ quan quản lý thảm họa AFAD của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trận động đất xảy ra lúc 10h40 ngày 24/9 (giờ địa phương, tức 14h40 cùng ngày theo giờ Việt Nam), với tâm chấn nằm ngay phía Bắc thành phố Sanliurfa.

Trong khi đó, theo ghi nhận của Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải Châu Âu (EMSC), trận động đất có độ lớn 5,1 và độ sâu chấn tiêu 10 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Thống đốc tỉnh Sanliurfa, ông Hasan Silda, cho biết người dân cảm nhận được rung lắc "rất mạnh" và các tòa nhà "có thể có hư hại".

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên nhiều đường đứt gãy địa chất lớn, thường xuyên xảy ra động đất mạnh. Tháng 2/2023, một trận động đất kinh hoàng ở khu vực Tây Nam nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 53.000 người và tàn phá thành phố Antakya – nơi có thành cổ Antioch. Khoảng 7.000 người ở Syria cũng thiệt mạng trong trận động đất này.