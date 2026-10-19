Động đất độ lớn 4.2 tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La

Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 6 giờ 59 phút 21 giây ngày 19/10/2026 (giờ Hà Nội) tọa độ 21.250 độ Vĩ Bắc - 104.120 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Mặc dù về lý thuyết, trận động đất ở cấp độ này có rủi ro thiên tai cấp 0 nhưng một số khu vực gần tâm chấn vẫn ghi nhận có rung lắc.

Trước đó, lúc 6 giờ 35 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 19/10/2026, cũng tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.211 độ vĩ Bắc, 104.171 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km; rủi ro thiên tai cấp 0.

Tối 10/5/2026, tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La cũng đã ghi nhận một trận động đất mạnh 4.0 độ.

Khu vực tỉnh Sơn La nằm trên nhiều đới đứt gãy đang hoạt động, thường xuyên xảy ra động đất. Khu vực này cũng được dự báo là vùng có nguy cơ xảy ra động đất lớn hơn 5.0 độ. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này.